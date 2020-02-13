В Нидерландах в третий раз за два дня нашли бомбу в посылке

В Нидерландах в одну из компаний снова пришло письмо со взрывчаткой. К счастью, полиции удалось вовремя его обезвредить.

По информации NOS, подозрительное письмо нашли утром в офисе компании Unisys в городе Лесден, которая занимается платежными операциями.

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После вчерашних предупреждений полиции работники вовремя вызвали правоохранителей, которым удалось обезвредить бомбу. К счастью, никто не пострадал.

Er is zojuist een bombrief ontbrand bij een bedrijfspand aan de Bijlmerdreef. Er heeft één persoon rook ingeademd, uit voorzorg is een ambulance ter plaatse. De politie stelt een onderzoek. Verdere informatie volgt. — Politie Amsterdam eo (@Politie_Adam) February 13, 2020

Что известно о "почтовых бомбах" в Нидерландах?

Утром 12 февраля в офисных помещениях Амстердама и Керкраде прогремели взрывы. А все из-за бомб, которые заложили в посылках. К счастью, пострадавших в результате инциденов нет.



Правоохранителям удалось узнать, что письма отправляет шантажист, который требует определенную сумму в биткоинах.