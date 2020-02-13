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      В Нидерландах в третий раз за два дня нашли бомбу в посылке

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      В Нидерландах вновь нашли бомбу в посылке / www.archyde.com

      В Нидерландах в одну из компаний снова пришло письмо со взрывчаткой. К счастью, полиции удалось вовремя его обезвредить.

      По информации NOS, подозрительное письмо нашли утром в офисе компании Unisys в городе Лесден, которая занимается платежными операциями.

      К слову: Масштабная авария в Канаде: взорвался поезд с нефтью – видео

      После вчерашних предупреждений полиции работники вовремя вызвали правоохранителей, которым удалось обезвредить бомбу. К счастью, никто не пострадал.

      Что известно о "почтовых бомбах" в Нидерландах?
      Утром 12 февраля в офисных помещениях Амстердама и Керкраде прогремели взрывы. А все из-за бомб, которые заложили в посылках. К счастью, пострадавших в результате инциденов нет.

      Правоохранителям удалось узнать, что письма отправляет шантажист, который требует определенную сумму в биткоинах.

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      173901
      Автор: Юлия Гилей
      Теги: Новости Украины Взрыв Нидерланды
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