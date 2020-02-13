В Нидерландах в третий раз за два дня нашли бомбу в посылке
В Нидерландах в одну из компаний снова пришло письмо со взрывчаткой. К счастью, полиции удалось вовремя его обезвредить.
По информации NOS, подозрительное письмо нашли утром в офисе компании Unisys в городе Лесден, которая занимается платежными операциями.
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После вчерашних предупреждений полиции работники вовремя вызвали правоохранителей, которым удалось обезвредить бомбу. К счастью, никто не пострадал.
Что известно о "почтовых бомбах" в Нидерландах?
Утром 12 февраля в офисных помещениях Амстердама и Керкраде прогремели взрывы. А все из-за бомб, которые заложили в посылках. К счастью, пострадавших в результате инциденов нет.
Правоохранителям удалось узнать, что письма отправляет шантажист, который требует определенную сумму в биткоинах.