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      У Нідерландах втретє за два дні знайшли бомбу у посилці

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      У Нідерландах знову знайшли бомбу у посилці / www.archyde.com

      У Нідерландах до однієї з компаній знову надійшов лист із вибухівкою. На щастя, поліції вдалось вчасно його знешкодити.

      За інформацією NOS, підозрілий лист знайшли вранці в офісі компанії Unisys у місті Лесден, яка займається платіжними операціями.

      До слова: Масштабна аварія в Канаді: вибухнув поїзд із нафтою – відео

      Після вчорашній попереджень поліцій працівники вчасно викликали праоохоронців, яким вдалось знешкодили бомбу. На щастя, ніхто не постраждав. 

      Що відомо про "поштові бомби" у Нідерландах? Вранці 12 лютого в офісних приміщеннях Амстердаму та Керкраде прогриміли вибухи. А все через бомби, які заклали у посилках. На щастя, постраждалих внаслідок інциденту немає. 

      Правоохоронцям вдалось дізнатись, що листи відправляє шантажист, який вимагає певну суму в біткоїнах.

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      Автор: Юлія Гілей
      Теги: Вибух Нідерланди
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