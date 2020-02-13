У Нідерландах втретє за два дні знайшли бомбу у посилці

У Нідерландах до однієї з компаній знову надійшов лист із вибухівкою. На щастя, поліції вдалось вчасно його знешкодити.

За інформацією NOS, підозрілий лист знайшли вранці в офісі компанії Unisys у місті Лесден, яка займається платіжними операціями.

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Після вчорашній попереджень поліцій працівники вчасно викликали праоохоронців, яким вдалось знешкодили бомбу. На щастя, ніхто не постраждав.

Що відомо про "поштові бомби" у Нідерландах? Вранці 12 лютого в офісних приміщеннях Амстердаму та Керкраде прогриміли вибухи. А все через бомби, які заклали у посилках. На щастя, постраждалих внаслідок інциденту немає.



Правоохоронцям вдалось дізнатись, що листи відправляє шантажист, який вимагає певну суму в біткоїнах.