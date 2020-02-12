У поштовому відділенні Амстердаму прогримів вибух, попередньо через бомбу у посилці: фото

З самого ранку середи, 12 лютого, у поштовому відділенні Амстердаму прогримів вибух. На щастя обійшлося без жертв.

Вибух трапився перед 8 годиною ранку, повідомляє місцева поліція у своєму твіттері.

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Попередньо, вибух трапився через бомбу у посилці. Постраждалих внаслідок інциденту немає, а поліція обіцяє повідомити більше деталей після того, як на місце події приїде пресофіцер.

Відомо, що вибух стався у бідівлі компанії, що займається сортуванням пошти. Наразі на місці інциденту працюють правоохоронці та вибухотехніки.



Вибухотехніки перевірили будівлю, де стався вибух

Амстердам – вулиця, де трапився вибух: дивіться карту