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      У поштовому відділенні Амстердаму прогримів вибух, попередньо через бомбу у посилці: фото

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      В Амстердамі у поштовому відділенні вибухнула бомба / ad.nl

      З самого ранку середи, 12 лютого, у поштовому відділенні Амстердаму прогримів вибух. На щастя обійшлося без жертв.

      Вибух трапився перед 8 годиною ранку, повідомляє місцева поліція у своєму твіттері.

      До слова: Масштабна аварія в Канаді: вибухнув поїзд із нафтою – відео

      Попередньо, вибух трапився через бомбу у посилці. Постраждалих внаслідок інциденту немає, а поліція обіцяє повідомити більше деталей після того, як на місце події приїде пресофіцер.

      Відомо, що вибух стався у бідівлі компанії, що займається сортуванням пошти. Наразі на місці інциденту працюють правоохоронці та вибухотехніки.

      вибух на пошті в Амстердамі
      Вибухотехніки перевірили будівлю, де стався вибух

      Амстердам – вулиця, де трапився вибух: дивіться карту

       

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      Автор: Василь Денисюк
      Теги: Вибух Нідерланди
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