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      В почтовом отделении Амстердама прогремел взрыв, предварительно из-за бомбы в посылке: фото

      50 Читати новину українською
      В Амстердаме в почтовом отделении взорвалась бомба / ad.nl

      С самого утра среды, 12 февраля, в почтовом отделении Амстердама прогремел взрыв. К счастью обошлось без жертв.

      Взрыв произошел перед 8:00 утра, сообщает местная полиция в своем твиттере.

      К слову: Масштабная авария в Канаде: взорвался поезд с нефтью – видео

      Предварительно, взрыв произошел из-за бомбы в посылке. Пострадавших в результате инцидента нет, а полиция обещает сообщить больше деталей после того, как на место происшествия приедет пресс-офицер.

      Известно, что взрыв произошел в здании компании, занимающейся сортировкой почты. Сейчас на месте инцидента работают правоохранители и взрывотехники.

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      Взрывотехники проверили здание, где произошел взрыв

      Амстердам; улица, где произошел взрыв: смотрите карту

       

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      Автор: Василий Денисюк
      Теги: Нидерланды Взрыв
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