В почтовом отделении Амстердама прогремел взрыв, предварительно из-за бомбы в посылке: фото

С самого утра среды, 12 февраля, в почтовом отделении Амстердама прогремел взрыв. К счастью обошлось без жертв.

Взрыв произошел перед 8:00 утра, сообщает местная полиция в своем твиттере.

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Предварительно, взрыв произошел из-за бомбы в посылке. Пострадавших в результате инцидента нет, а полиция обещает сообщить больше деталей после того, как на место происшествия приедет пресс-офицер.

Известно, что взрыв произошел в здании компании, занимающейся сортировкой почты. Сейчас на месте инцидента работают правоохранители и взрывотехники.

Взрывотехники проверили здание, где произошел взрыв

Амстердам; улица, где произошел взрыв: смотрите карту