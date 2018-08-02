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В Никарагуа в результате кровавых протестов погибло почти 300 человек

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Протесты в Никарагуа
Протесты в Никарагуа / dw.com

В парламенте Никарагуа, во время протестов против президента страны Даниэля Ортеги с середины апреля погибли 265 человек, в том числе 13 несовершеннолетних.

Об этом сообщает DW со ссылкой на данные Комиссии по установлению правды и примирению.

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Отмечается, что эти цифры значительно выше официальных данных о погибших, представленных правительством Никарагуа несколько дней назад. Ортега заявил, что в результате протестов в стране погибло 195 человек.

Правозащитники считают, что число погибших в Никарагуа возросло до 450. Кроме того, более двух тысяч человек получили ранения, еще сотни задержаны или пропали без вести.

Вице-президент страны Росарио Мурильо, которая является женой Ортеги, 1 августа заявила, что власти страны желают "справедливости и возмещения ущерба" семьям погибших. А массовые протесты, которые продолжаются несколько месяцев, она назвала "попыткой переворота и терактом".

Теги: Новости политики Жертвы протесты
Источник: 24 Канал
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