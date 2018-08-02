У Нікарагуа внаслідок кривавих протестів загинуло майже 300 людей

У парламенті Нікарагуа, під час протестів проти президента країни Даніеля Ортеги з середини квітня загинули 265 осіб, у тому числі 13 неповнолітніх.

Про це повідомляє DW з посиланням на дані Комісії по встановленню правди і примиренню.

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Зазаначається, що ці цифри значно вище офіційних даних про загиблих, представлених урядом Нікарагуа кілька днів тому. Ортега заявив, що в результаті протестів у країні загинуло 195 осіб.

Правозахисники вважають, що число загиблих в Нікарагуа зросла до 450. Крім того, більше двох тисяч осіб отримали поранення, ще сотні затримані або пропали без вісті.

Віце-президент країни Росаріо Мурільо, яка є дружиною Ортеги, 1 серпня заявила, що влада країни бажає "справедливості та відшкодування збитків" сім'ям загиблих. А масові протести, які тривають кілька місяців, вона назвала "спробою перевороту і терактом".