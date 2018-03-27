В Николаевской области люди перекрыли уже три трассы: требуют ремонта дорог

Уже три трассы перекрыли в Николаевской области местные жители. Люди требуют ремонта дорог, поэтому прибегли к радикальным шагам.

Об этом сообщает пресс-служба полиции.

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Напомним, ранее сообщалось, что уже вторые сутки продолжается блокирование дороги на Кропивницкого в селе Воссиятское Еланецкого района. Местные жители ходят по пешеходному переходу и требуют проведения ремонтных работ дорожного покрытия автодороги, проходящей через населенный пункт.

Впоследствии стало известно, что жители районного центра Еланец перекрыли автомобильное движение на перекрестке автодорог государственного значения Р-55 "Одесса-Вознесенск-Новый Буг" и Т-1510 "Арбузинка-Еланец-Новая Одесса-Николаев".

Они также требуют ремонта дорог. Отмечается, что на месте событий находится полиция, которая осуществляет охрану общественного порядка.