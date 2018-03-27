На Миколаївщині люди перекрили вже три траси: вимагають ремонту доріг
Вже три траси перекрили на Миколаївщині місцеві мешканці. Люди вимагають ремонту доріг, тому вдалися до радикальних кроків.
Нагадаємо, раніше повідомлялося, що вже другу добу триває блокування дороги на Кропивницький у селі Возсіятське Єланецького району. Місцеві мешканці ходять по пішохідному переходу та вимагають здійснення ремонтних робіт дорожнього покриття автошляху, який проходить через населений пункт.
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Згодом стало відомо, що мешканці районного центру Єланець перекрили автомобільний рух на перехресті автодоріг державного значення Р-55 "Одеса-Вознесенськ-Новий Буг" та Т-1510 "Арбузинка-Єланець-Нова Одеса-Миколаїв".
Вони також вимагають ремонту доріг. Зазначається, що на місці подій знаходиться поліція, яка здійснює охорону публічного порядку.