В Николаевской области пассажир такси погиб из-за пьяного водителя: фото 18+

6 августа на трассе Николаев – Одесса случилось ужасное ДТП. Пьяный водитель такси врезался в грузовик, его пассажир погиб на месте.

Об этом информирует Нацполиция Николаевской области.

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Известно, что такси двигалось со стороны Николаева в сторону Одессы. По предварительным данным, машина выехала на встречную полосу, где столкнулась с грузовиком марки DAF.

В результате столкновения оба транспортных средства выбросило на обочину.



В результате ДТП оба транспортных средства выбросило на обочину

В результате ДТП на месте погиб 30-летний пассажир такси. Водителя с травмами забрала карета скорой.



Пассажир такси погиб на месте

Как отмечают в полиции, 30-летнему водителю легковушки по подозрению в пребывании в состоянии алкогольного опьянения было предложено пройти проверку алкотеста, "Драгер" показал результат – 2,02 промилле.

Продолжаются следственные действия.