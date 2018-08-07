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В Николаевской области пассажир такси погиб из-за пьяного водителя: фото 18+

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На трассе Николаев – Одесса произошло жуткое ДТП
На трассе Николаев – Одесса произошло жуткое ДТП / Пресс-служба Нацполиции

6 августа на трассе Николаев – Одесса случилось ужасное ДТП. Пьяный водитель такси врезался в грузовик, его пассажир погиб на месте.

Об этом информирует Нацполиция Николаевской области.

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Известно, что такси двигалось со стороны Николаева в сторону Одессы. По предварительным данным, машина выехала на встречную полосу, где столкнулась с грузовиком марки DAF.

В результате столкновения оба транспортных средства выбросило на обочину.

дтп миколаїв
В результате ДТП оба транспортных средства выбросило на обочину

В результате ДТП на месте погиб 30-летний пассажир такси. Водителя с травмами забрала карета скорой.

дтп миколаїв
Пассажир такси погиб на месте

Как отмечают в полиции, 30-летнему водителю легковушки по подозрению в пребывании в состоянии алкогольного опьянения было предложено пройти проверку алкотеста, "Драгер" показал результат – 2,02 промилле.

Продолжаются следственные действия.

Теги: Новости Украины Жертвы Новости Николаева Аварии и ДТП
Источник: 24 канал
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