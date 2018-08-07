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На Миколаївщині пасажир таксі загинув через п'яного водія: фото 18+

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На трасі Миколаїв – Одеса сталася страшна ДТП
На трасі Миколаїв – Одеса сталася страшна ДТП / прес-служба Нацполіції

6 серпня на трасі Миколаїв – Одеса трапилась жахлива ДТП. П'яний водій таксі врізався у вантажівку, його пасажир загинув на місці.

Про це інформує Нацполіція Миколаївської області.

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Відомо, що таксі рухалося зі сторони Миколаєва вбік Одеси. За попередніми даними, машина виїхала на зустрічну смугу, де зіштовхнулася із вантажівкою марки DAF. 

В результаті зіткнення обидва транспортні засоби викинуло на узбіччя.

дтп миколаїв
В результаті ДТП обидва транспортні засоби викинуло на узбіччя

Внаслідок ДТП на місці загинув 30-річний пасажир таксі. Водія із травмами забрала карета швидкої.

дтп миколаїв
Пасажир таксі загинув на місці

Як зазначають у поліції, 30-річному водію легковика за підозрою у перебуванні в стані алкогольного сп’яніння було запропоновано пройти перевірку алкотесту, "Драгер" показав результат – 2,02 проміле.

Тривають слідчі дії.

Теги: Новини України Жертви Аварії та ДТП Новини Миколаєва
Джерело: 24 канал
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