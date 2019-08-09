В новой Раде продолжится кнопкодавство, – Доброносов

Известный парламентский журналист Ян Доброносов в прямом эфире 24 канала отметил, что в новом парламенте, вероятно, будет продолжаться кнопкодавство.

Он рассказал, что самыми интересными и самыми яркими предыдущими депутатами-кнопкодавами были Андрей Иванчук и Антон Яценко.

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"Эти люди непосредственно создавали результат, добавляли необходимое количество голосов для того, чтобы решение было принято. Много кнопкодавов было в прошлом созыве, но это точечные кнопкодавы. А вот эти два депутаты набирали по 7-8 кнопок одновременно", – отметил Доброносов.

Журналист рассказал, что к нему часто обращались с просьбой удалить сообщения с видео, однако слышали только категорическое "нет". "К счастью, реальных угроз я не получал", – добавил Доброносов.

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Парламенский журналист отметил, что пробыл уже два созыва, и по его мнению, кнопкодавство будет продолжаться и в новосозданной Раде.

Кто такие Иванчук и Яценко

Андрей Иванчук – член партии "Народный фронт". Председатель Комитета Верховной Рады Украины по вопросам экономической политики. Давний друг Арсения Яценюка.





Андрей Иванчук



Антон Яценко – наредп 6-го, 7-го, 8-го созывов ВРУ. Голосовал за пакет законов, которые стали известны как "Законы о диктатуре". Татьяна Чорновил утверждала о его причачтности к коррупционным схемам. Несколько раз СМИ объявляли о причастности Яценко к ДТП, однако он это опровергал. По информации "Зеркала недели", Яценко через родственников и связанных лиц контролировал союз общественных организаций "Тендерная палата Украины", которая имела исключительные полномочия по контролю над государственными закупками.





Антон Яценко