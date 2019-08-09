У новоствореній Раді продовжиться кнопкодавство, – Доброносов

Відомий парламентський журналіст Ян Доброносов в прямому ефірі 24 каналу зазначив, що у новоствореному парламенті, ймовірно, буде продовжуватися кнопкодавство.

Він розповів, що найцікавішими та найяскравішими попередніми депутатами-кнопкодавами були Андрій Іванчук та Антон Яценко.

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"Ці люди безпосередньо створювали результат, додавали необхідну кількість голосів задля того, щоб рішення було прийняте. Багато кнопокодавів було в минулому скликанні, але це точкові кнопкодави. А от ці два депутати набирали по 7-8 кнопок одночасно", – зазначив Доброносов.

Журналіст розповів, що до нього часто зверталися з проханням видалити дописи з відео, однак чули лише категоричне "ні". "На щастя, реальних погроз я не отримував", – додав Доброносов.

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Парламенський журналіст наголосив, що пробув вже два скилакання, і на його думку, кнопкодавство продовжуватиметься і у новоствореній Раді.

Хто такі Іванчук та ЯценкоАндрій Іванчук – член партії "Народний фронт". Голова Комітету Верховної Ради України з питань економічної політики. Давній друг Арсенія Яценюка.





Андрій Іванчук



Антон Яценко – наредп 6-го, 7-го, 8-го скликань ВРУ. Голосував за пакет законів, які стали відомі як "Закони про диктатуру". Тетяна Чорновіл стеврджувала про його причтеність до корупційних схем. Декілька разів ЗМІ оголошували про причетність Яценка до ДТП, однак він це спростовував. За інформацією "Дзеркала тижня", Яценко через родичів та пов'язаних осіб контролював спілку громадських організацій "Тендерна палата України", яка мала виняткові повноваження з контролю над державними закупівлями.





Антон Яценко