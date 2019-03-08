В ОБСЕ прокомментировали соглашение о весеннем перемирии на Донбассе

Организация по безопасности и сотрудничеству в Европе приветствовала введении режима тишины на Донбассе с полуночи 8 марта и выразила надежду, что перемирие продержится как можно дольше.

Специальный представитель действующего председателя ОБСЕ Мартин Сайдик поблагодарил стороны за принятие решения о прекращении огня на оккупированных территориях, передает сайт ОБСЕ.

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Это вселяет оптимизм и надежду, что перемирие будет соблюдаться не только во время этого праздника (международного женского дня 8 марта, – 24 канал), но и в последующие дни и недели в интересах всего населения Украины,

– отметил он.

ОБСЕ также призывает стороны "обеспечить все необходимые меры для соблюдения надежного, устойчивого и продолжительного перемирия".

Подгруппа по безопасности Трехсторонней контактной группы договорилась о введении с полуночи 8 марта режима перемирия на Донбассе. Однако нет гарантий, что оккупационные войска России будут соблюдать договоренности и перестанут обстреливать позиции ВСУ и мирное население региона. В частности, российская сторона отказалась от инициативы добавить инструменты, которые бы реально позволили контролировать прекращение огня.

Накануне начала режима тишины – 7 марта – российские оккупационные войска 18 раз обстреляли украинские позиции, при этом 14 раз применяли запрещенное минскими договоренностями вооружение. В результате обстрелов 5 военных ВСУ получили ранения.