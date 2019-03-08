В ОБСЄ прокоментували угоду про весняне перемир'я на Донбасі

Організація з безпеки і співробітництва в Європі привітала запровадження режиму тиші на Донбасі з півночі 8 березня та висловила сподівання, що перемир'я протримається якомога довше.

Спеціальний представник чинного голови ОБСЄ Мартін Сайдик подякував сторонам за прийняття рішення про припинення вогню на окупованих територіях, передає сайт ОБСЄ.

Читайте також: Зупинити конфлікт і насильство на Донбасі, – США висунули чітку умову Росії

Це вселяє оптимізм і надію, що перемир'я буде дотримуватися не тільки під час цього свята (міжнародного жіночого дня 8 березня, – 24 канал), але і в наступні дні та тижні в інтересах всього населення України,

– зазначив він.

ОБСЄ також закликає сторони "забезпечити всі необхідні заходи для дотримання надійного, стійкого і тривалого перемир'я".

Підгрупа з безпеки Тристоронньої контактної групи домовилася про введення з півночі 8 березня режиму перемир'я на Донбасі. Проте, немає гарантій, що окупаційні війська Росії будуть дотримуватися домовленості та перестануть обстрілювати позиції ЗСУ й мирного населення регіону. Зокрема, російська сторона відмовилась від ініціативи додати інструменти, які би реально дозволили контролювати припинення вогню.

Напередодні початку режиму тиші – 7 березня – російські окупаційні війська 18 разів обстріляли українські позиції, при цьому 14 разів застосувавали заборонене Мінськими домовленостями озброєння. Унаслідок обстрілів 5 військових ЗСУ отримали поранення.