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      В ОБСЄ прокоментували угоду про весняне перемир'я на Донбасі

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      В ОБСЄ прокоментували угоду про перемир'я на Донбасі
      В ОБСЄ прокоментували угоду про перемир'я на Донбасі / Фото з відкритих джерел

      Організація з безпеки і співробітництва в Європі привітала запровадження режиму тиші на Донбасі з півночі 8 березня та висловила сподівання, що перемир'я протримається якомога довше.

      Спеціальний представник чинного голови ОБСЄ Мартін Сайдик подякував сторонам за прийняття рішення про припинення вогню на окупованих територіях, передає сайт ОБСЄ.

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      Це вселяє оптимізм і надію, що перемир'я буде дотримуватися не тільки під час цього свята (міжнародного жіночого дня 8 березня, – 24 канал), але і в наступні дні та тижні в інтересах всього населення України,
      – зазначив він.

      ОБСЄ також закликає сторони "забезпечити всі необхідні заходи для дотримання надійного, стійкого і тривалого перемир'я".

      Підгрупа з безпеки Тристоронньої контактної групи домовилася про введення з півночі 8 березня режиму перемир'я на Донбасі. Проте, немає гарантій, що окупаційні війська Росії будуть дотримуватися домовленості та перестануть обстрілювати позиції ЗСУ й мирного населення регіону. Зокрема, російська сторона відмовилась від ініціативи додати інструменти, які би реально дозволили контролювати припинення вогню.

      Напередодні початку режиму тиші – 7 березня – російські окупаційні війська 18 разів обстріляли українські позиції, при цьому 14 разів застосувавали заборонене Мінськими домовленостями озброєння. Унаслідок обстрілів 5 військових ЗСУ отримали поранення.

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      Теги: Новини України Війна на Донбасі Україна – Росія Новини політики ОБСЄ
      Джерело: 24 канал
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