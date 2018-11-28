В Одессе напали на Анатолия Гриценко: видео

Вечером 28 ноября в Одессе лидера "Гражданской позиции" Анатолия Гриценко неизвестные забросали яйцами, после чего начались столкновения.

Инцидент произошел перед входом в офисный центр "Терминал 42", куда Гриценко направлялся на прямой эфир SHARK Radio.

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"Около 30 человек в масках напали на лидера партии "Гражданская позиция" Анатолия Гриценко в Одессе. Группа людей спортивной внешности сначала преградила Гриценко вход, а затем напала на сторонников политика, которые его сопровождали. Нескольких из них "титушки" избили, в частности, одному мужчине рассекли бровь", – сообщили в SHARK Radio.

На место происшествия прибыла "скорая" и полиция.

По информации правоохранителей, во время столкновений применили газовые баллончики.

По данному факту полиция открыла уголовное производство. Сейчас опрашивают свидетелей и очевидцев происшествия.