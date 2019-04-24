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      В Одессе назначили нового начальника полиции

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      Олег Бех – новый начальник полиции Одесской области
      Олег Бех – новый начальник полиции Одесской области / npu.gov.ua

      Главное управление Национальной полиции в Одесской области возглавил генерал полиции третьего ранга Олег Бех.

      Нового начальника представили 24 апреля в Одессе, сообщили в пресс-службе Нацполиции.

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      Первый заместитель министра внутренних дел Сергей Яровой выразил благодарность за службу бывшему руководителю полиции Одесской области Дмитрию Головину.

      В пресс-службе отметили, что Головин покидает ряды полиции "по состоянию здоровья". Однако, сам Головин утверждал журналистам, что решил написать рапорт по собственному желанию, потому что сейчас в этой структуре себя не видит. При этом он не ответил на вопрос, связано ли его решение со сменой власти и победой на президентских выборах Владимира Зеленского. Экс-глава полиции Одесской области ограничился лишь фразой: "Без комментариев".

      Что известно про Олега Беха?

      Новый глава управления полиции проходит службу в органах внутренних дел с сентября 1993 года. За это время он возглавлял отдел борьбы с коррупцией в правоохранительных органах центрального антикоррупционного бюро МВД, управления по борьбе с организованной преступностью УМВД в Ивано-Франковской, Николаевской и Одесской областях.

      Также он был советником главы Национальной полиции, возглавлял полицейские главки в Полтавской и Харьковской областях.

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      Теги: Новости политики Новости Украины Новости Одессы Полиция
      Источник: 24 канал
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