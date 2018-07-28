В Одессе неизвестные захватили предприятие: появились фото
В Одессе на улице Боровского, 31 около 20 неизвестных мужчин в камуфляже захватили частное предприятие "Бетон-Одесса".
Об этом написал глава Нацполиции в Одесской области Дмитрий Головин на своей странице в Facebook.
Читайте также: На Харьковщине трое злоумышленников в масках "Шрека" обокрали ювелирный магазин
"Утро перестает быть спокойным. В Хмельницкое ОП поступило сообщение о том, что на улице Боровского, 31 20 неизвестных мужчин в камуфляжной форме с предметами, похожими на оружие захватили предприятие "ЧП" Бетон-Одесса", – сообщил правоохранитель.
Также чиновник подчеркнул, что на месте происшествия уже работают бойцы спецразделения и Хмельницкого отделения полиции.
К слову, утром 23 июня в Святошинском районе Киева десятки неизвестных мужчин устроили рейдерский захват государственного предприятия "Электронмаш".
Выбор редакции
-
В Киеве начался Крестный ход УПЦ КП к годовщине Крещения Руси: фото и видеосегодня, 13:08
-
Журналисты выяснили, какая из политических партий выполнила наибольшее количество своих обещанийсегодня, 12:55
-
Миротворцы на Донбассе: в ОБСЕ назвали условие, при котором поддержат введение миссиисегодня, 11:22