В Одессе неизвестные захватили предприятие: появились фото

В Одессе на улице Боровского, 31 около 20 неизвестных мужчин в камуфляже захватили частное предприятие "Бетон-Одесса".

Об этом написал глава Нацполиции в Одесской области Дмитрий Головин на своей странице в Facebook.

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"Утро перестает быть спокойным. В Хмельницкое ОП поступило сообщение о том, что на улице Боровского, 31 20 неизвестных мужчин в камуфляжной форме с предметами, похожими на оружие захватили предприятие "ЧП" Бетон-Одесса", – сообщил правоохранитель.

Также чиновник подчеркнул, что на месте происшествия уже работают бойцы спецразделения и Хмельницкого отделения полиции.

К слову, утром 23 июня в Святошинском районе Киева десятки неизвестных мужчин устроили рейдерский захват государственного предприятия "Электронмаш".