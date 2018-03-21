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В Одессе произошла драка на борту самолета

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В самолете в Одессе произошла драка
В самолете в Одессе произошла драка / Фото из открытых источников

В Одессе в самолете авиакомпании "Pegasus", который должен был лететь в Турцию, более 10 часов около сотни пассажиров держали без еды и воды.

Об этом сообщает ТСН.

Пассажиров, которые должны были лететь в Анкару, запустили после регистрации в самолет компании Pegasus. Но сначала поступило сообщение о минировании воздушного судна, затем экипаж самолета заявил о технические неисправности.

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Позже пассажирам сообщили, что воздушное судно не может вылететь из-за неблагоприятной погоды, хотя другие самолеты покидали взлетную полосу.

Таким образом, в Одесском аэропорту внутри самолета на более чем десять часов заблокировали сотню пассажиров. Без воды и еды у пассажиров начали сдавать нервы. Между людьми произошла драка.

Сначала у нас "заминировали самолет", потом у нас "сломался генератор", потом у нас "примерзли колеса". Нас не кормят ни платно, ни бесплатно, еды у них нет, воды у них нет. У нас полный самолет, почти все – турки. Турецкая компания говорит, что виноваты мы, украинская компания утверждает, что виноваты турки,
– рассказала возмущенная пассажирка.

Из самолета пассажиров так и не выпускали. После вмешательства журналистов позволили покинуть самолет тем пассажирам, кто уже не готов лететь в Турцию.

В результате инцидента многие люди были очень возмущены, поскольку большинство из них имели рейс с пересадкой в Турции.

Теги: Новости Украины Новости Одессы авиация столкновения
Источник: 24 Канал
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