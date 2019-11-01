В Одессе снесли барельеф Жукову, "слугам народа" это не понравилось: фото, видео
В Одессе активисты снесли барельеф советском маршалу Георгию Жукову. Вместо него установят мемориальную доску погибшим военным на Донбассе.
Пресс-офицер военкомата Анастасия Ильияш рассказала, что мемориальную доска в честь погибших военнослужащих, жителей Одесской области, установят до 6 декабря, пишет "Радио Свобода".
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Ильияш добавила, что из Одесской более 100 человек погибли нав Донбассе. Проект доски уже готов, сейчас его согласовывают. Она добавила, что областная государственная администрация трижды подавала распоряжение о демонтаже барельефа – в частности, в 2016 и 2017 годах.
Сейчас барельеф Жукова лежит в квартире активистов.
Барельеф советском маршалу Георгию Жукову / Фото: "Радио Свобода"
Заметим, что снос советского маршала осудили 2 одесских народных депутата от "Слуги народа" Артем Дмитрук и Алексей Леонов, а также городской глава Геннадий Труханов.
В Одессе снесли барельеф Жукову: видео
Кто такой маршал Жуков?Советский полководец и государственный деятель, четырехкратный Герой Советского Союза. В течение Второй мировой войны командовал войсками Киевского особого военного округа, Генеральным штабом, 1-м Белорусским фронтом и тому подобное.
Однако его личность – очень неоднозначная. По мнению многих экспертов, советский полководец ни ценил жизнь своих солдат. О нем пишут историки: "Жуков никогда не поведет армию в бой, если у него людей не в 5 раз больше, чем у противника".
Маршал Георгий Жуков
Жуков также возглавил военные учения Советской армии на Тоцком полигоне в Оренбургской области (Россия) с использованием ядерного оружия. Они состоялись 14 сентября 1954 года и имели страшные последствия.
Так, из 45 тысяч задействованных военнослужащих до 2013 года в живых осталось чуть больше 2 тысяч. Половина из них официально признаны инвалидами первой и второй группы, в 74,5% – болезни сердечно-сосудистой системы, еще в 20,5% – болезни органов пищеварения, у 4,5% – злокачественные новообразования и болезни крови. Также пострадало около 10 тысяч гражданского населения из ближайших населенных пунктов. Сведения об учениях засекречены.
Смотрите видео от 24 канала о том, кто такой маршал Жуков:
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