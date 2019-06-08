В Одессе выпал выпал град необычной формы: фото
Летняя погода не всегда может порадовать теплом и солнцем. На днях досталось Одессе. Там выпал град довольно необычной формы – шиповидной.
Произошло это в Арцизском районе города. Некоторые градины был размером с пол-ладони и не округлые, а корявые, передает "Думская".
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Горожане делятся фото непогоды в соцсетях.
Град в Одессе: фото
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