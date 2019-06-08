В Одессе выпал выпал град необычной формы: фото

Летняя погода не всегда может порадовать теплом и солнцем. На днях досталось Одессе. Там выпал град довольно необычной формы – шиповидной.

Произошло это в Арцизском районе города. Некоторые градины был размером с пол-ладони и не округлые, а корявые, передает "Думская". Читайте также: Наводнение натворило бед в Украине: шокирующие фото, видео последствий непогоды Горожане делятся фото непогоды в соцсетях. Град в Одессе: фото