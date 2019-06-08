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      В Одессе выпал выпал град необычной формы: фото

      15 Читати новину українською
      Град в Одессе
      Град в Одессе / dumskaya.net

      Летняя погода не всегда может порадовать теплом и солнцем. На днях досталось Одессе. Там выпал град довольно необычной формы – шиповидной.

      Произошло это в Арцизском районе города. Некоторые градины был размером с пол-ладони и не округлые, а корявые, передает "Думская".

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      Горожане делятся фото непогоды в соцсетях.

       

      Град в Одессе: фото

       

      blog_ava
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      Теги: Новости Украины Погода Непогода в Украине Новости Одессы
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