В городе Килия в Одесской области часть грунтовой дороги засыпали ракушками рапанов. Оригинальный подход к "ямочному ремонту" нашел своих сторонников и попал в сеть.

Об интересных нововведениях в сфере строительства дорог рассказала местная журналистка Алла Калинская.

К слову: В Украине прекратят делать ямочный ремонт дорог

Я не очень понимаю, насколько это эффективный способ решения проблемы отсутствия дорожного покрытия, но это так. Необычно, возможно, даже мило, но воняет до невозможного,

– рассказала журналистка.