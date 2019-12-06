В Одесской области ракушками рапанов провели "ямочный ремонт": фото
В городе Килия в Одесской области часть грунтовой дороги засыпали ракушками рапанов. Оригинальный подход к "ямочному ремонту" нашел своих сторонников и попал в сеть.
Об интересных нововведениях в сфере строительства дорог рассказала местная журналистка Алла Калинская.
К слову: В Украине прекратят делать ямочный ремонт дорог
Я не очень понимаю, насколько это эффективный способ решения проблемы отсутствия дорожного покрытия, но это так. Необычно, возможно, даже мило, но воняет до невозможного,
– рассказала журналистка.
Пока неизвестно, кто придумал столь оригинальный подход к ремонту дорог, но, как утверждает Алла Калинская, городские власти тут ни при чем.
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