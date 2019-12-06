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      В Одесской области ракушками рапанов провели "ямочный ремонт": фото

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      В Килии дорогу "отремонтировали" ракушками рапанов / фото с фейсбука

      В городе Килия в Одесской области часть грунтовой дороги засыпали ракушками рапанов. Оригинальный подход к "ямочному ремонту" нашел своих сторонников и попал в сеть.

      Об интересных нововведениях в сфере строительства дорог рассказала местная журналистка Алла Калинская.

      К слову: В Украине прекратят делать ямочный ремонт дорог

      Я не очень понимаю, насколько это эффективный способ решения проблемы отсутствия дорожного покрытия, но это так. Необычно, возможно, даже мило, но воняет до невозможного,
       рассказала журналистка.

      Пока неизвестно, кто придумал столь оригинальный подход к ремонту дорог, но, как утверждает Алла Калинская, городские власти тут ни при чем.

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      Автор: Василий Денисюк
      Теги: Курьезные новости Дороги Новости Украины
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