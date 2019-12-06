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      На Одещині мушлями рапанів провели "ямковий ремонт": фото

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      У Кілії дорогу "відремонтували" мушлями рапанів / фото з фейсбуку

      У містечку Кілії, що Одещині частину ґрунтової дороги засипали мушлями рапанів. Оригінальний підхід до "ямкового ремонту" знайшов своїх прихильників та потрапив у мережу.

      Про цікаві нововведення у сфері будівництва доріг розповіла місцева журналістка Алла Калинська.

      До слова: В Україні припинять робити ямковий ремонт доріг

      Я не дуже розумію, наскільки це ефективний спосіб вирішення проблеми відсутності дорожнього покриття, але, це так. Незвично, можливо, навіть мило, але смердить до неможливого,
      – розповіла журналістка.

      Поки не відомо, хто придумав настільки оригінальний підхід до ремонту доріг, але, як стверджує Алла Калинська, міська влада тут ні до чого.

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      5 грудня
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      Автор: Василь Денисюк
      Теги: Новини України Дороги Курйозні новини
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