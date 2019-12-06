На Одещині мушлями рапанів провели "ямковий ремонт": фото

У містечку Кілії, що Одещині частину ґрунтової дороги засипали мушлями рапанів. Оригінальний підхід до "ямкового ремонту" знайшов своїх прихильників та потрапив у мережу.

Про цікаві нововведення у сфері будівництва доріг розповіла місцева журналістка Алла Калинська.

До слова: В Україні припинять робити ямковий ремонт доріг

Я не дуже розумію, наскільки це ефективний спосіб вирішення проблеми відсутності дорожнього покриття, але, це так. Незвично, можливо, навіть мило, але смердить до неможливого,

– розповіла журналістка.

Поки не відомо, хто придумав настільки оригінальний підхід до ремонту доріг, але, як стверджує Алла Калинська, міська влада тут ні до чого.