На Одещині мушлями рапанів провели "ямковий ремонт": фото
У містечку Кілії, що Одещині частину ґрунтової дороги засипали мушлями рапанів. Оригінальний підхід до "ямкового ремонту" знайшов своїх прихильників та потрапив у мережу.
Про цікаві нововведення у сфері будівництва доріг розповіла місцева журналістка Алла Калинська.
До слова: В Україні припинять робити ямковий ремонт доріг
Я не дуже розумію, наскільки це ефективний спосіб вирішення проблеми відсутності дорожнього покриття, але, це так. Незвично, можливо, навіть мило, але смердить до неможливого,
– розповіла журналістка.
Поки не відомо, хто придумав настільки оригінальний підхід до ремонту доріг, але, як стверджує Алла Калинська, міська влада тут ні до чого.
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