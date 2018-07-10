В Одесской области смерч поднял в воздух подростка: опубликовано видео
Мощный смерч близ села Маяки Беляевского района Одесской области, травмировал 14-летнего мальчика. В сети опубликовало видео, как подростка подняло в воздух.
Об этом сообщила "Думская ТВ" в Facebook.
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2 июля под Одессой бушевал мощный смерч. Воздушный вихрь в поле подхватил в воздух пыль, траву и ветви, подняв их на многометровую высоту.
В социальной сети появилось видео, на котором видно, как мощный поток воздуха на несколько секунд поднял в воздух подростка. В результате падения на асфальт он получил травмы лица.
Смотрите видео, как подростка подняло в воздух
Напомним, что уже 3 июля в Одессе прошёл сильный ливень, после которого вода затопила улицы города. В частности, дождь залил проспект Небесной сотни.
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