В одном из городов Украины выпал черный снег: красноречивые фото

Экологическая ситуация в индустриальном Кривом Роге не радует. Недавно эти слова еще раз подтвердились – в городе выпал снег черного цвета, также можно было заметить и красный снег.

Об этом пишет местное издание "Кривой Рог LIFE".

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Как подчеркивают журналисты, снег – лучший индикатор чистоты воздуха.

"Очевидцы возле одного из заводов (вероятно, "Арселор Миттал" – 24 канал) заметили черный снег . По словам других местных жителей , цвет снега варьируется от темно-серого до черного , о чем свидетельствуют фотографии, сделанные ими", – отмечают представители издания .



В Кривом Роге черный снег заметили возле одного из заводов

Также в Кривом Роге можно было заметить красный снег . Соответствующее видео снял пользователь Илья Борков.

В Кривом Роге заметили красный снег: смотрите видео

К слову, Киев и Харьков попали в рейтинге самых грязных городов мира. Самым грязным же населенным пунктом планеты оказалось македонское Тетово – индекс загрязнения этого города 97,57%. Второе место занимает Катманду (Непал) с показателем 96,05%, а тройку самых грязных городов планеты замыкает город Фаридабад (Индия) – 95,69%.