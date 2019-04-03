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      В одном из отелей Киева нашли тело молодой девушки

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      В одном из отелей Киева нашли тело молодой девушки
      В одном из отелей Киева нашли тело молодой девушки / Информатор

      3 апреля в City Hotel, что расположен по адресу Богдана Хмельницкого, 56а, обнаружили тело девушки. Правоохранителям удалось установить, что убитая работала диджеем в клубе.

      Тело девушки лежало на кровати в одной из комнат отеля, передает "Информатор".

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      Известно, что девушке было 19 лет, она проживала в Мариуполе.

      Ночью диджейка познакомилась с парнем и девушкой, с которыми и попала в гостиницу. Уже утром ее нашли мертвой. Отмечается, что следов насильственной смерти на теле умершей не обнаружили.

      Готель CityHotel
      Отель City Hotel в Киеве

      На месте работали экипажи патрульной полиции, а также следственно-оперативные группы Шевченковского района и главного управления Киева. Подробности инцидента выясняются.

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      Теги: Новости Киева Криминальные новости Жертвы Криминал Новости криминала и ДТП
      Источник: 24 канал
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