В одном из отелей Киева нашли тело молодой девушки

3 апреля в City Hotel, что расположен по адресу Богдана Хмельницкого, 56а, обнаружили тело девушки. Правоохранителям удалось установить, что убитая работала диджеем в клубе.

Тело девушки лежало на кровати в одной из комнат отеля, передает "Информатор".

Читайте также: Спор между совладельцами квартиры закончился жестоким убийством: жуткие подробности

Известно, что девушке было 19 лет, она проживала в Мариуполе.

Ночью диджейка познакомилась с парнем и девушкой, с которыми и попала в гостиницу. Уже утром ее нашли мертвой. Отмечается, что следов насильственной смерти на теле умершей не обнаружили.



Отель City Hotel в Киеве

На месте работали экипажи патрульной полиции, а также следственно-оперативные группы Шевченковского района и главного управления Киева. Подробности инцидента выясняются.