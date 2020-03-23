В офис Зеленского госохрана не подпускает без термометрии: документ

Руководитель Офиса Президента Андрей Ермак обязал Управление государственной охраны проводить скрининг температуры всех сотрудников и посетителей Банковой. Если же те будут отказываться от таких мероприятий, их не допустят в помещение.

Об этом говорится в распоряжении главы ОПУ от 12 марта, передает информационное агентство "Украинськин новости".

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Согласно документу, подразделение Службы охраны Управления Государственной охраны (УГО) должно внедрить скрининг температуры работников и посетителей Офиса Президента и Координационного центра взаимодействия с Кабмином.

Такие меры должны действовать на период карантина. Их цель – недопущение распространения инфекционных заболеваний.

Те лица, которые отказались проходить термометрию, в помещения офиса и Координационный центр допускаться не будут. А лицам с температурой выше 37 градусов, УГО будет рекомендовать обратиться к врачу.

Кроме того, Ермак поручил руководителям структурных подразделений ОПУ провести разъяснительную работу с работниками о необходимости соблюдения правил противоэпидемической безопасности.

Также они должны проинформировать работников о "горячей линии", на которую можно позвонить в случае обнаружения симптомов, похожих на признаки коронавируса.

В то же время Государственному управлению делами поручено обеспечить круглосуточный противоэпидемический надзор в помещениях офиса Президента.

Распоряжение Ермака о мерах в борьбе с коронавирусом: документ

Госуправление делами в комментарии агентства, со своей стороны, заверило, что в связи с карантином принимает своевременные и полные профилактические и противоэпидемические мероприятия. В том числе, применяя стандартные рекомендации Всемирной организации здравоохранения за распространение коронавирусной инфекции.

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Ответ Госуправления делами по карантинным мерам: документ

Главное о коронавирусе в Украине

По состоянию на вечер 23 марта в Украине подтвердили 73 случая заболевания коронавирусом, 3 из них – летальные, один человек выздоровел.

12 марта Украина ввела карантин, чтобы остановить распространение коронавируса. Он продлится до 3 апреля. Также государство закрыло свои границы для иностранцев от 16 марта и прекратило международное авиа и железнодорожное сообщение с 17 марта.

Закрыли и все культурные, развлекательные, спортивные учреждения, рестораны, кафе. Работают только аптеки и продуктовые магазины, АЗС, банки и страховые компании.

С 18 марта полностью прекратили междугородное пассажирское железнодорожное сообщение. Также закрыли метро в Киеве, Харькове и Днепре.

20 марта правительство установило режим чрезвычайной ситуации еще в трех регионах, где стремительно распространяется заболеваемость коронавирусом Covid-19. Говорится о Днепропетровске, Ивано-Франковской области и в городе Киев.

Простые правила, которые могут спасти жизнь / Инфографика 24 канала