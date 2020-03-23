До офісу Зеленського держохорона не підпускає без термометрії: документ
Керівник Офісу Президента Андрій Єрмак зобов'язав Управління державної охорони проводити скринінг температури всіх співробітників та відвідувачів Банкової. Якщо ж ті відмовлятимуться від таких заходів, їх не допускатимуть у приміщення.
Про це мовиться у розпорядженні очільника ОПУ від 12 березня, передає інформаційна агенція "Українські новини".
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Згідно з документом, підрозділ Служби охорони Управління Державної охорони (УДО) має запровадити скринінг температури працівників і відвідувачів Офісу Президента та Координаційного центру взаємодії з Кабміном.
Такі заходи мають діяти на період карантину. Їхня мета – недопущення розповсюдження інфекційних захворювань.
Тих осіб, які відмовилися проходити термометрію, до приміщень Офісу та Координаційного центру допускати не будуть. А особам з температурою, вищою за 37 градусів, УДО має рекомендувати звернутися до лікаря.
Крім того, Єрмак доручив керівникам структурних підрозділів ОПУ провести роз'яснювальну роботу з працівниками щодо необхідності дотримання правил протиепідемічної безпеки.
Також вони мають проінформувати працівників про "гарячу лінію", на яку можна зателефонувати в разі виявлення симптомів, схожих на ознаки коронавірусу.
Водночас Державному управлінню справами доручено забезпечити цілодобовий протиепідемічний нагляд у приміщеннях Офісу Президента.
Розпорядження Єрмака щодо заходів у боротьбі з коронавірусом: документ
Держуправління справами у коментарі агенції, зі свого боку, запевнило, що у зв'язку з карантином вживає своєчасні та повні профілактичні та протиепідемічні заходи. Зокема, застосовуючи стандартні рекомендації Всесвітньої організації охорони здоров'я через поширення коронавірусної інфекції.
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Відповідь Держуправління справами щодо карантинних заходів: документ
Головне про коронавірус в Україні
- Станом на вечір 23 березня в Україні підтвердили 73 випадків захворювання на коронавірус, з них 3 – летальні, одна людина одужала.
- 12 березня Україна ввела карантин, аби зупинити поширення коронавірусу. Він триватиме до 3 квітня. Також держава закрила свої кордони для іноземців від 16 березня та припинила міжнародне авіа- та залізничне сполучення з 17 березня.
- Закрили й усі культурні, розважальні, спортивні заклади, ресторани, кафе тощо. Працюватимуть лише аптеки та продуктові магазини, АЗС, банки та страхові компанії.
- З 18 березня повністю припинили міжміське пасажирське залізничне сполучення. Також закрили метро у Києві, Харкові та Дніпрі.
- 20 березня уряд встановив режим надзвичайної ситуації ще у трьох регіонах, де стрімко поширюється захворюваність на коронавірус Covid-19. Мовиться про Дніпропетровську, Івано-Франківську області та у місті Київ.
Прості правила, які можуть врятувати життя / Інфографіка 24 каналу