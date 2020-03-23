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      КАРАНТИН В УКРАЇНІ 2020 КОРОНАВІРУС COVID-19 НАДЗВИЧАЙНИЙ СТАН В УКРАЇНІ 2020
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      КАРАНТИН В УКРАЇНІ 2020 КОРОНАВІРУС COVID-19 НАДЗВИЧАЙНИЙ СТАН В УКРАЇНІ 2020

      До офісу Зеленського держохорона не підпускає без термометрії: документ

      - Читать новость на русском
      Держохорона не підпускає до Офісу Президента без вимірювання температури / "Радіо Свобода"

      Керівник Офісу Президента Андрій Єрмак зобов'язав Управління державної охорони проводити скринінг температури всіх співробітників та відвідувачів Банкової. Якщо ж ті відмовлятимуться від таких заходів, їх не допускатимуть у приміщення.

      Про це мовиться у розпорядженні очільника ОПУ від 12 березня, передає інформаційна агенція "Українські новини".

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      Згідно з документом, підрозділ Служби охорони Управління Державної охорони (УДО) має запровадити скринінг температури працівників і відвідувачів Офісу Президента та Координаційного центру взаємодії з Кабміном.

      Такі заходи мають діяти на період карантину. Їхня мета – недопущення розповсюдження інфекційних захворювань.

      Тих осіб, які відмовилися проходити термометрію, до приміщень Офісу та Координаційного центру допускати не будуть. А особам з температурою, вищою за 37 градусів, УДО має рекомендувати звернутися до лікаря.

      Крім того, Єрмак доручив керівникам структурних підрозділів ОПУ провести роз'яснювальну роботу з працівниками щодо необхідності дотримання правил протиепідемічної безпеки.

      Також вони мають проінформувати працівників про "гарячу лінію", на яку можна зателефонувати в разі виявлення симптомів, схожих на ознаки коронавірусу.

      Водночас Державному управлінню справами доручено забезпечити цілодобовий протиепідемічний нагляд у приміщеннях Офісу Президента.

      Розпорядження Єрмака щодо заходів у боротьбі з коронавірусом: документ 

      Держуправління справами у коментарі агенції, зі свого боку, запевнило, що у зв'язку з карантином вживає своєчасні та повні профілактичні та протиепідемічні заходи. Зокема, застосовуючи стандартні рекомендації Всесвітньої організації охорони здоров'я через поширення коронавірусної інфекції.

      Зверніть увагу! Зеленський знову звернувся до українців через коронавірус: основне

      Відповідь Держуправління справами щодо карантинних заходів: документ

       

      Головне про коронавірус в Україні

      • Станом на вечір 23 березня в Україні підтвердили 73 випадків захворювання на коронавірус, з них 3 – летальні, одна людина одужала.
      • 12 березня Україна ввела карантин, аби зупинити поширення коронавірусу. Він триватиме до 3 квітня. Також держава закрила свої кордони для іноземців від 16 березня та припинила міжнародне авіа- та залізничне сполучення з 17 березня.
      • Закрили й усі культурні, розважальні, спортивні заклади, ресторани, кафе тощо. Працюватимуть лише аптеки та продуктові магазини, АЗС, банки та страхові компанії.
      • З 18 березня повністю припинили міжміське пасажирське залізничне сполучення. Також закрили метро у Києві, Харкові та Дніпрі.
      • 20 березня уряд встановив режим надзвичайної ситуації ще у трьох регіонах, де стрімко поширюється захворюваність на коронавірус Covid-19. Мовиться про Дніпропетровську, Івано-Франківську області та у місті Київ.


      Прості правила, які можуть врятувати життя / Інфографіка 24 каналу

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      Автор: Андрій Шляхтін
      Теги: Коронавірус Covid-19 Коронавірус в Україні Карантин в Україні 2020 Новини України Новини політики Андрій Єрмак Офіс Президента
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