До офісу Зеленського держохорона не підпускає без термометрії: документ

Керівник Офісу Президента Андрій Єрмак зобов'язав Управління державної охорони проводити скринінг температури всіх співробітників та відвідувачів Банкової. Якщо ж ті відмовлятимуться від таких заходів, їх не допускатимуть у приміщення.

Про це мовиться у розпорядженні очільника ОПУ від 12 березня, передає інформаційна агенція "Українські новини".

Важливо! Надзвичайну ситуацію вводять у Тернопільській, Черкаській і Донецькій областях: рішення Кабміну

Згідно з документом, підрозділ Служби охорони Управління Державної охорони (УДО) має запровадити скринінг температури працівників і відвідувачів Офісу Президента та Координаційного центру взаємодії з Кабміном.

Такі заходи мають діяти на період карантину. Їхня мета – недопущення розповсюдження інфекційних захворювань.

Тих осіб, які відмовилися проходити термометрію, до приміщень Офісу та Координаційного центру допускати не будуть. А особам з температурою, вищою за 37 градусів, УДО має рекомендувати звернутися до лікаря.

Крім того, Єрмак доручив керівникам структурних підрозділів ОПУ провести роз'яснювальну роботу з працівниками щодо необхідності дотримання правил протиепідемічної безпеки.

Також вони мають проінформувати працівників про "гарячу лінію", на яку можна зателефонувати в разі виявлення симптомів, схожих на ознаки коронавірусу.

Водночас Державному управлінню справами доручено забезпечити цілодобовий протиепідемічний нагляд у приміщеннях Офісу Президента.

Розпорядження Єрмака щодо заходів у боротьбі з коронавірусом: документ

Держуправління справами у коментарі агенції, зі свого боку, запевнило, що у зв'язку з карантином вживає своєчасні та повні профілактичні та протиепідемічні заходи. Зокема, застосовуючи стандартні рекомендації Всесвітньої організації охорони здоров'я через поширення коронавірусної інфекції.

Зверніть увагу! Зеленський знову звернувся до українців через коронавірус: основне

Відповідь Держуправління справами щодо карантинних заходів: документ

Головне про коронавірус в Україні

Станом на вечір 23 березня в Україні підтвердили 73 випадків захворювання на коронавірус, з них 3 – летальні, одна людина одужала.

на коронавірус, з них 3 – летальні, одна людина одужала. 12 березня Україна ввела карантин , аби зупинити поширення коронавірусу. Він триватиме до 3 квітня. Також держава закрила свої кордони для іноземців від 16 березня та припинила міжнародне авіа- та залізничне сполучення з 17 березня.

, аби зупинити поширення коронавірусу. Він триватиме до 3 квітня. Також держава закрила свої кордони для іноземців від 16 березня та припинила міжнародне авіа- та залізничне сполучення з 17 березня. Закрили й усі культурні, розважальні, спортивні заклади, ресторани, кафе тощо. Працюватимуть лише аптеки та продуктові магазини, АЗС, банки та страхові компанії.

тощо. Працюватимуть лише аптеки та продуктові магазини, АЗС, банки та страхові компанії. З 18 березня повністю припинили міжміське пасажирське залізничне сполучення. Також закрили метро у Києві, Харкові та Дніпрі.

20 березня уряд встановив режим надзвичайної ситуації ще у трьох регіонах, де стрімко поширюється захворюваність на коронавірус Covid-19. Мовиться про Дніпропетровську, Івано-Франківську області та у місті Київ.



Прості правила, які можуть врятувати життя / Інфографіка 24 каналу