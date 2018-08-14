В ограждение возле парламента Британии въехал автомобиль: водителя задержали

Утром во вторник, 14 августа, в Великобритании мужчина на автомобиле врезался в забор возле парламента. Мужчину задержала полиция.

Правоохранители отмечают, что несколько пешеходов получили ранения, об этом сообщает The Independent.

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"Сегодня в 7:37 часов автомобиль врезался в забор возле здания парламента. Офицеры задержали водителя автомобиля на месте происшествия", – заявили в Скотланд-Ярде.

Сейчас правоохранители перекрыли несколько улиц в районе парламентской площади.