11:08
14 авг 2018
USD
...
EUR
...
Created with Sketch.
Архив
Курси валют
USD
EUR
подробнее
Погода
Киев
31°C
31°C 16°C
  • среда
    32°C 21°C
  • четверг
    29°C 20°C
  • пятница
    31°C 21°C
подробнее
youtube @24
Loading...
google @24
RSS ЛЕНТА
Общий RSS
+feedly
Топ новости
+feedly
Видео новости
+feedly
Смотри онлайн онлайн
рус
ОЛЕГ СЕНЦОВ УКРАИНЕ – 27 ВОЙНА НА ДОНБАССЕ
Прямая трансляция на
Последние выпуски
Вести Кремля. По щучьему велению Путина. Шойгу пугает ежа
Вєсті Кремля
20:53, 13 августа
Вести.UA. Тайна скандального Ляшко. Уничтожение Медведчука
Вєсті.UA
20:51, 13 августа
Как мажоритарные депутаты получают миллионы и превращают Украину в феодальное государство
ЦРУ
09:00, 20 июля
"Дно і сором": чому з Верховної Ради хочуть вигнати журналістів
Підсумки дна
13:00, 16 июля
Вспомнить Все. Студенческие отряды
Згадати все
00:40, 14 июля
Телеканал новостей 24 Новости Новости мира
ОЛЕГ СЕНЦОВ УКРАИНЕ – 27 ВОЙНА НА ДОНБАССЕ

В ограждение возле парламента Британии въехал автомобиль: водителя задержали

7 Читати новину українською
Фото с места ДТП возле парламента Великобритании
Фото с места ДТП возле парламента Великобритании / The Independent

Утром во вторник, 14 августа, в Великобритании мужчина на автомобиле врезался в забор возле парламента. Мужчину задержала полиция.

Правоохранители отмечают, что несколько пешеходов получили ранения, об этом сообщает The Independent.

Читайте также: В Великобритании перевернулся автобус

"Сегодня в 7:37 часов автомобиль врезался в забор возле здания парламента. Офицеры задержали водителя автомобиля на месте происшествия", – заявили в Скотланд-Ярде.

Сейчас правоохранители перекрыли несколько улиц в районе парламентской площади.

Теги: Аварии и ДТП Великобритания
Источник: 24 Канал
powered by lun.ua
Новости за сегодня
Если Вы обнаружили ошибку на этой странице, выделите ее и нажмите Ctrl+Enter
Комментарии
Публикации
Як Манафорт притягував нездар до влади в Україні
сегодня, 09:00 Як Манафорт притягував нездар до влади в Україні
Сергій Лещенко
От серости к яркости, или Какими должны быть новые школы в Украине
сегодня, 08:28 От серости к яркости, или Какими должны быть новые школы в Украине
Блог Медіа
Главные новости 13 августа: в Украину едет миссия МВФ, продолжение скандала с фильмом про Стуса
сегодня, 08:06 Главные новости 13 августа: в Украину едет миссия МВФ, продолжение скандала с фильмом про Стуса
Путина скинут: к чему могут привести американские санкции
сегодня, 07:00 Путина скинут: к чему могут привести американские санкции
Іван Яковина
На що прицілився Медведчук повертаючись в українську політику
13 августа, 23:00 На що прицілився Медведчук повертаючись в українську політику
Сергій Лещенко
Пышнотелые женщины более раскованы в постели: исследование
 21 сентября 2016 , 04:19 13
"Игра престолов" 7 сезон 7 серия: опубликован трейлер эпизода
 21 августа 2017 , 11:52
Число жертв взрыва в московском ресторане 9 января выросло до трех человек
 12 января 2012 , 11:47
В МИД Германии отреагировали на потепление между Россией и Турцией
 9 августа 2016 , 11:25
Открывай легендарные места: Сопот
 9 апреля , 12:00
Открывай легендарные места: Сады Hortulus Spectabilis
 16 апреля , 15:00
Новости
Больше новостей
При цитировании и использовании любых материалов в Интернете открытые для поисковых систем гиперссылки
не ниже первого абзаца на Телеканал новостей «24» - обязательные.
Цитирование и использование материалов в оффлайн-медиа, мобильных приложениях , SmartTV возможно только с письменного согласия Телеканала новостей "24".
Материалы с маркировкой «Реклама» публикуются на правах рекламы.
Все права защищены. © 2005-2017, ЗАО «Телерадиокомпания" Люкс "», Телеканал новостей «24»

Made by
Залиште відгук