В огорожу біля парламенту Британії в'їхав автомобіль: водія затримали
Зранку у вівторок, 14 серпня, у Великій Британії чоловік на автомобілі врізався в огорожу біля парламенту. Чоловіка затримала поліція.
Правоохоронці зазначають, що декілька пішоходів отримали поранення, про це повідомляє The Independent.
Читайте також: У Великобританії перекинувся автобус
"Сьогодні о 7:37 годині автомобіль врізався в огорожу біля будівлі парламенту. Офіцери затримали водія автомобіля на місці події", - заявили у Скотланд-Ярді.
Наразі правоохоронці перекрили декілька вулиць в районі парламентської площі.
Джерело: 24 Канал
powered by lun.ua
Якщо Ви виявили помилку на цій сторінці, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter
Вибір редакції
Коментарі
Вчені б'ють на сполох: світ перебуває на межі глобального стихійного лиха17 вересня 2017 , 11:52
ТОП-25 фільмів для святкового настрою7 січня 2015 , 11:10
20 місць у світі, які найчастіше фотографують14 березня 2016 , 18:03
Google Pixel vs iPhone7: тест-драйв камер6 жовтня 2016 , 18:03
Відкривай легендарні місця: Сопот9 квітня , 12:00
Відкривай легендарні місця: Сади Hortulus Spectabilis16 квітня , 15:00