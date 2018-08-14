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В огорожу біля парламенту Британії в'їхав автомобіль: водія затримали

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Фото з місця ДТП біля парламенту Великобританії
Фото з місця ДТП біля парламенту Великобританії / The Independent

Зранку у вівторок, 14 серпня, у Великій Британії чоловік на автомобілі врізався в огорожу біля парламенту. Чоловіка затримала поліція.

Правоохоронці зазначають, що декілька пішоходів отримали поранення, про це повідомляє The Independent.

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"Сьогодні о 7:37 годині автомобіль врізався в огорожу біля будівлі парламенту. Офіцери затримали водія автомобіля на місці події", - заявили у Скотланд-Ярді.

Наразі правоохоронці перекрили декілька вулиць в районі парламентської площі. 

Теги: Великобританія Аварії та ДТП
Джерело: 24 Канал
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