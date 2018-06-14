В оккупированном Донецке горит шахта "Куйбышевская"

В оккупированном пророссийскими боевиками Донецке на территории шахты "Куйбышевская" произошел пожар.

Об этом сообщает местный сайт 62.ua.

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"Пламенем охвачены складские помещения в районе шахты, в которых находились строительные материалы", – пишет издание.

Отмечается, что официально шахта не работает с 2009 года.



Фото с места пожара