В оккупированном Донецке горит шахта "Куйбышевская"
В оккупированном пророссийскими боевиками Донецке на территории шахты "Куйбышевская" произошел пожар.
Об этом сообщает местный сайт 62.ua.
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"Пламенем охвачены складские помещения в районе шахты, в которых находились строительные материалы", – пишет издание.
Отмечается, что официально шахта не работает с 2009 года.
Фото с места пожара
Фото пожара
Источник: 24 Канал
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