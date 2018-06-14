00:26
15 черв 2018
USD
...
EUR
...
Created with Sketch.
Архів
Курси валют
USD
EUR
детальніше
Погода
Київ
16°C
29°C 16°C
  • субота
    27°C 17°C
  • неділя
    29°C 19°C
  • понеділок
    29°C 18°C
детальніше
youtube @24
Loading...
google @24
RSS СТРІЧКА
Загальний RSS
+feedly
Топ новини
+feedly
Відео новини
+feedly
Дивись онлайн онлайн
укр
Пряма трансляція на
Останні випуски
Вєсті Кремля. Російська Lada від Трампа. Паті лайк е рашан
Вєсті Кремля
23:44, 14 червня
Вєсті.UA. Фейл Порошенка. Провокативний Гройсман
Вєсті.UA
21:22, 14 червня
В Україні існує два Верховних Суди: чому держава платить суддям, які не судять
ЦРУ
00:07, сьогодні
Національна гра у піжмурки: хто стоїть за гральним бізнесом в Україні
Підсумки дна
23:00, 1 червня
Згадати Все. Хрущовки. Як за десятиліття переселити третину країни
Згадати все
22:57, 12 червня
Телеканал новин 24 Новини Новини України

В окупованому Донецьку горить шахта "Куйбишевська"

138 Читать новость на русском
В окупованому Донецьку горить шахта "Куйбишевська"
В окупованому Донецьку горить шахта "Куйбишевська" / Фото із соцмереж

В окупованому проросійськими бойовиками Донецьку на території шахти "Куйбишевська" спалахнула пожежа.

Про це повідомляє місцевий сайт 62.ua.

Читайте також: На Прикарпатті дотла згоріла старовинна церква: фото зі згарища

"Полум'ям охоплені складські приміщення в районі шахти, в яких знаходилися будівельні матеріали", – пише видання. 

Зазначається, що офіційно шахта не працює з 2009 року.


Фото з місця пожежі


Фото пожежі
 

 

Теги: Новини України Новини Донецька Пожежа
Джерело: 24 Канал
powered by lun.ua
Новини за 14 червня
Якщо Ви виявили помилку на цій сторінці, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter
Коментарі
Публікації
Новини
Більше новин
При цитуванні і використанні будь-яких матеріалів в Інтернеті відкриті для пошукових систем гіперпосилання
не нижче першого абзацу на Телеканал новини «24» — обов’язкові.
Цитування і використання матеріалів у оффлайн-медіа, Мобільних додатках, SmartTV можливе лише з письмової згоди Телеканалу новин «24».
Матеріали з маркуванням «Реклама» публікуються на правах реклами.
Усі права захищені. © 2005—2017, ПрАТ «Телерадіокомпанія “Люкс”», Телеканал новин «24»

Made by
Залиште відгук