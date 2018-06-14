В окупованому Донецьку горить шахта "Куйбишевська"
В окупованому проросійськими бойовиками Донецьку на території шахти "Куйбишевська" спалахнула пожежа.
Про це повідомляє місцевий сайт 62.ua.
Читайте також: На Прикарпатті дотла згоріла старовинна церква: фото зі згарища
"Полум'ям охоплені складські приміщення в районі шахти, в яких знаходилися будівельні матеріали", – пише видання.
Зазначається, що офіційно шахта не працює з 2009 року.
Фото з місця пожежі
Фото пожежі
Джерело: 24 Канал
powered by lun.ua
Якщо Ви виявили помилку на цій сторінці, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter
Вибір редакції
Коментарі