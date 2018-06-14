В окупованому Донецьку горить шахта "Куйбишевська"

В окупованому проросійськими бойовиками Донецьку на території шахти "Куйбишевська" спалахнула пожежа.

Про це повідомляє місцевий сайт 62.ua.

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"Полум'ям охоплені складські приміщення в районі шахти, в яких знаходилися будівельні матеріали", – пише видання.

Зазначається, що офіційно шахта не працює з 2009 року.



Фото з місця пожежі