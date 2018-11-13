В оккупированном Донецке из кранов течет зеленая вода: фотофакт

Жители оккупированного Донецка забили тревогу – в Петровском районе из водопроводных кранов течет зеленая вода. Дончане связывают это с псевдовыборами на оккупированной территории.

Об этом сообщил в социальной сети популярный блогер Necro Mancer.

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Опубликованные пользователем фотографии подтверждают тот факт, что из кранов действительно течет зеленая вода.



Скриншот поста в Twitter

Также в соцсетях дончане живо комментируют появление изумрудной воды и даже публикуют версии ее появление: "Тархун, это ты!?", "Кто ходил на выборы – радуйтесь, Вы за это голосовали", "Моющее средство из крана бежит", "Напиток бесплатный", "Мохито".



Скриншот комментариев

Еще один комментатор пошутил, что у сепаратистов станут зелеными лица, это будет "опознавательным знаком", и посоветовал "нормальным дончанам" "не пить из копытца".



Скриншот комментариев