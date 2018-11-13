В окупованому Донецьку з кранів тече зелена вода: фотофакт

Мешканці окупованого Донецька забили на сполох – у Петровському районі з водопровідних кранів тече зелена вода. Донеччани пов'язують це з псевдовиборами на окупованій території.

Про це повідомив у соціальній мережі популярний блогер Necro Mancer.

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Опубліковані користувачем фотографії підтверджують той факт, що з кранів дійсно тече зелена вода.



Сріншот посту в Twitter

Також у соцмережах донеччани жваво коментують появу смарагдової води та навіть публікують версії цієї появи: "Тархун, це ти!?", "Хто ходив на вибори – радійте, Ви за це голосували", "Миючий засіб з крану біжить", "Напій безкоштовний", "Мохіто".



Скріншот коментарів

Ще один коментатор пожартував, що у сепаратистів стануть зеленими обличчя, це буде "розпізнавальним знаком", та порадив "нормальним донеччанам" "не пити з копитця".



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