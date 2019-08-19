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      В оккупированном Донецке установят памятник русскому царю Николаю II

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      Московский фонд установит в Донецке памятник русскому царю Николаю II
      Московский фонд установит в Донецке памятник русскому царю Николаю II / Антон Волк

      Памятник планируют установить в конце августа на территории пока недостроенного храма. Этим займется московский фонд "Возрождение", он планирует установить скульптурное изображение в честь российского императора Николая II в Куйбышевском районе Донецка.

      Об этом пишут Новости Донбасса ссылаясь на русское церковное информационное издание "ДНЕСЬ".

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      Памятник установят совместно с проектом "Аллея Российской Славы". В информации на сайте "Аллее Российской Славы» приводятся слова автора проекта, скульптора Михаила Мердюкова, который заявляет о готовности бесплатно устанавливать на территории РФ и других государств бюсты граждан, прославивших Россию.

      За год существования "Возрождение" совместно с "Аллеей Российской Славы" установили в Донецке памятник святителю Луке (Войно-Ясенецкого), преподобному Сергию Радонежскому и цесаревичу Алексею, сыну Николая II.

      Как рассказал основатель фонда Михаил Блинников, в установке памятников святым Русской церкви способствовал митрополит Донецкий и Мариупольский УПЦ МП Иларион.

      Фонд "Возрождение" зарегистрирован в Москве в июне 2018 года. Основной вид деятельности – "Предоставление других финансовых услуг, кроме услуг по страхованию и пенсионному обеспечению, не включенные в другие группировки", а дополнительными – издание журналов, книг и газет.

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      Теги: Новости Украины Новости политики Новости России Война на Донбассе Новости Донецка
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