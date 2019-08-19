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      В окупованому Донецьку встановлять пам'ятник російському царю Миколі II

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      Московський фонд установить в Донецьку пам’ятник російському царю Миколі II
      Московський фонд установить в Донецьку пам’ятник російському царю Миколі II / Антон Волк

      Пам'ятник планують встановити у кінці серпня на території поки недобудованого храму. Цим займеться московський фонд "Відродження", він планує встановити скульптурне зображення на честь російського імператора Миколи II в Куйбишевському районі Донецька.

      Про це пишуть Новости Донбасса посилаючись на російське церковне інформаційне видання "ДНЕСЬ".

      Читайте також: У масштабній ДТП в окупованому Донецьку загинули 4 людини: фото з місця інциденту

      Пам'ятник встановлять спільно з проектом "Алея Російської Слави". В інформації на сайті "Алеї Російської Слави" наводяться слова автора проекту, скульптора Михайла Мердюкова, який заявляє про готовність безкоштовно встановлювати на території РФ та інших держав бюсти громадян, які прославили Росію.

      За рік існування "Відродження" спільно з "Алеєю Російської Слави" встановили в Донецьку пам'ятник святителю Луці (Войно-Ясенецькому), преподобному Сергію Радонезькому і цесаревичу Олексію, синові Миколи II.

      Як розповів засновник фонду Михайло Блинников, в установці пам'ятників святим Російської церкви сприяв митрополит Донецький і Маріупольський УПЦ МП Іларіон.

      Фонд "Відродження" зареєстрований в Москві у червні 2018 року. Основний вид діяльності – "Надання інших фінансових послуг, крім послуг зі страхування і пенсійного забезпечення, які не включені до інших угруповань", а додатковими – видання журналів, книг і газет.

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      18 серпня
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      Теги: Новини України Новини політики Війна на Донбасі Новини Донецька Новини Росії
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