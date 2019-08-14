У масштабній ДТП в окупованому Донецьку загинули 4 людини: фото з місця інциденту

В окупованому Донецьку сталася масштабна ДТП. В аварії загинуло четверо осіб, ще шестеро отримало травми.

Аварія сталась у Київському районі міста. За інформацією окупаційної влади, так званого "МНС "ДНР", зіткнулися три транспортні засоби: два легковики та пасажирський мікроавтобус.

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Автомобіль Mazda, в якому перебували п'ять осіб, зіткнувся з легковиком Geely, в якому було шестеро людей, серед них – троє дітей.

Після зіткнення другий автомобіль врізався в пасажирський мікроавтобус. Удар був такої сили, що на місці події від отриманих травм померли двоє дітей: шестирічний хлопчик та семирічна дівчинка. Пізніше в лікарні померли двоє пасажирів Mazda.

У лікарні перебувають ще шестеро постраждалих.



Автомобіль Mazda зіткнувся з легковиком Geely



В аварії загинуло четверо осіб, ще шестеро отримало травми