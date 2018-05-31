12:06
31 май 2018
USD
...
EUR
...
Created with Sketch.
Архив
Курси валют
USD
EUR
подробнее
Погода
Киев
28°C
30°C 18°C
  • пятница
    22°C 13°C
  • суббота
    26°C 12°C
  • воскресенье
    28°C 16°C
подробнее
youtube @24
Loading...
google @24
RSS ЛЕНТА
Общий RSS
+feedly
Топ новости
+feedly
Видео новости
+feedly
Смотри онлайн онлайн
рус
"УБИЙСТВО" АРКАДИЯ БАБЧЕНКО ОЛЕГ СЕНЦОВ ОПЕРАЦИЯ ОБЪЕДИНЕННЫХ СИЛ СБИТЫЙ "БОИНГ 777"
Прямая трансляция на
Последние выпуски
Вести Кремля. Бронзовый Путин. Нездоровые политики России
Вєсті Кремля
00:01, сегодня
Вести.UA. Реформы от Марковича. Чудеса Насирова
Вєсті.UA
21:55, 30 мая
Почему детекторы лжи для ГБР ставят под сомнение относимость доказательств по всей Украине
ЦРУ
09:00, 30 мая
Порошенко проти BBC: чи справді президент України купив зустріч з Трампом
Підсумки дна
16:00, 26 мая
Вспомнить Все. Первые детские коллекции
Згадати все
13:37, 30 мая
Телеканал новостей 24 Новости Новости Украины
"УБИЙСТВО" АРКАДИЯ БАБЧЕНКО ОЛЕГ СЕНЦОВ ОПЕРАЦИЯ ОБЪЕДИНЕННЫХ СИЛ СБИТЫЙ "БОИНГ 777"

В оккупированном Донецке заметили колонну военной техники: фото

338 Читати новину українською
В оккупированном Донецке ночью разъезжала военная техника
В оккупированном Донецке ночью разъезжала военная техника / Фото из открытых источников

В центре оккупированного Донецка в ночь на 31 мая было неспокойно, ведь там с периодичностью в 5-10 минут проезжали колонны военной техники.

Об этом сообщают местные жители в социальных сетях, передают "Ведомости Донбасса".

Читайте также: Украинские защитники ликвидировали двух российских оккупантов на Донбассе

"Всю ночь по Бакинских разъезжала техника. Вроде тихо, а технику гоняют", – отмечают очевидцы.

"Договорились в Минске об отводе - теперь назад всю технику погнали", – пишут дончане.

Одна из местных жительниц оккупированного Донецка уточнила, что колонна техники двигалась по улице Розы Люксембург.

По Розе около 2 часов ночи прошла куча военной техники. Наверное из РФ пришла помощь? Темно было, но танки и "Грады" точно разглядела,
– заметила женщина.

Пока неизвестно с чем связаны эти перемещения, но дончане предполагают, что следует ожидать обострения ситуации.

"Они подписали в Минске очередные розовые договоренности, а ситуация не изменилась, как обстреливали – так и продолжают обстреливать прифронтовые города. Чует мое сердце, что обострится ситуация. Моего мужа товарищ военный, так его на казарменный режим в срочном порядке перевели после увольнения", – рассказала жительница Донецка.


В оккупированном Донецке всю ночь, 31 мая, ездила тяжелая техника

Теги: Новости Украины Война на Донбассе Новости Донецка Оружие
Источник: 24 Канал
powered by lun.ua
Новости за сегодня
Если Вы обнаружили ошибку на этой странице, выделите ее и нажмите Ctrl+Enter

Выбор редакции

Комментарии
Публикации
Аркадий Бабченко про инсценировку своей смерти
сегодня, 12:01 Аркадий Бабченко про инсценировку своей смерти
Аркадий Бабченко 87
Россия морочит голову: почему Лавров противоречит Путину?
сегодня, 10:01 Россия морочит голову: почему Лавров противоречит Путину?
Наталія Лебідь 642
Сколько нужно пить жидкости, чтобы хорошо себя чувствовать: простая формула
30 мая, 15:35 Сколько нужно пить жидкости, чтобы хорошо себя чувствовать: простая формула
1715
Единственный человек в мире, которому Путин не смог бы отказать в обмене Сенцова – Трамп
сегодня, 08:39 Единственный человек в мире, которому Путин не смог бы отказать в обмене Сенцова – Трамп
Блог Соцмережі 1777
Как Италия в эти дни неожиданно оказалась в центре внимания всего мира, особенно – Европы
30 мая, 23:00 Как Италия в эти дни неожиданно оказалась в центре внимания всего мира, особенно – Европы
622
Новости
Больше новостей
При цитировании и использовании любых материалов в Интернете открытые для поисковых систем гиперссылки
не ниже первого абзаца на Телеканал новостей «24» - обязательные.
Цитирование и использование материалов в оффлайн-медиа, мобильных приложениях , SmartTV возможно только с письменного согласия Телеканала новостей "24".
Материалы с маркировкой «Реклама» публикуются на правах рекламы.
Все права защищены. © 2005-2017, ЗАО «Телерадиокомпания" Люкс "», Телеканал новостей «24»

Made by
Залиште відгук