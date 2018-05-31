В оккупированном Донецке заметили колонну военной техники: фото

В центре оккупированного Донецка в ночь на 31 мая было неспокойно, ведь там с периодичностью в 5-10 минут проезжали колонны военной техники.

Об этом сообщают местные жители в социальных сетях, передают "Ведомости Донбасса".

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"Всю ночь по Бакинских разъезжала техника. Вроде тихо, а технику гоняют", – отмечают очевидцы.

"Договорились в Минске об отводе - теперь назад всю технику погнали", – пишут дончане.

Одна из местных жительниц оккупированного Донецка уточнила, что колонна техники двигалась по улице Розы Люксембург.

По Розе около 2 часов ночи прошла куча военной техники. Наверное из РФ пришла помощь? Темно было, но танки и "Грады" точно разглядела,

– заметила женщина.

Пока неизвестно с чем связаны эти перемещения, но дончане предполагают, что следует ожидать обострения ситуации.

"Они подписали в Минске очередные розовые договоренности, а ситуация не изменилась, как обстреливали – так и продолжают обстреливать прифронтовые города. Чует мое сердце, что обострится ситуация. Моего мужа товарищ военный, так его на казарменный режим в срочном порядке перевели после увольнения", – рассказала жительница Донецка.



В оккупированном Донецке всю ночь, 31 мая, ездила тяжелая техника