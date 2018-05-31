В окупованому Донецьку помітили колону військової техніки: фото

У центрі окупованого Донецька в ніч на 31 травня було неспокійно, адже там з періодичністю в 5-10 хвилин проїжджали колони військової техніки.

Про це повідомляють місцеві жителі в соціальних мережах, передають "Ведомости Донбасу".

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"Усю ніч по Бакинських роз'їжджала техніка. Начебто тихо, а техніку ганяють", – зазначають очевидці.

"Домовилися в Мінську про відведення - тепер назад всю техніку погнали", – пишуть донеччани.

Одна з місцевих мешканок окупованого Донецька уточнила, що колона техніки рухалася по вулиці Рози Люксембург.

По Розі близько 2 години ночі пройшла купа військової техніки. Напевно з РФ прийшла допомога? Темно було, але танки і "Гради" точно роздивилась,

– зауважила жінка.

Наразі невідомо з чим пов'язані ці переміщення, але донеччани припускають, що слід чекати загострення ситуації.

"Вони підписали в Мінську чергові рожеві домовленості, а ситуація не змінилася, як обстрілювали – так і продовжують обстрілювати прифронтові міста. Чує моє серце, що загостряться ситуації. Мого чоловіка товариш військовий, так його на казармений режим в терміновому порядку перевели після звільнення", – розповіла мешканка Донецька.



В окупованому Донецьку всю ніч, 31 травня, їздила важка техніка