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В оккупированном Крыму из-за нетрезвого гаишника погибла женщина с ребенком: видео

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В оккупированном Крыму из-за нетрезвого гаишника погибла женщина с ребенком
В оккупированном Крыму из-за нетрезвого гаишника погибла женщина с ребенком / укроп.org

Из-за пьяного гаишника, который повлек ДТП трех легковых автомобилей, погибла женщина с годовалым ребенком, еще четверо пострадали

Об этом сообщили в пресс-службе следственного комитета РФ.

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Участник ДТП, старший инспектор ГИБДД по городу Ялта, который управлял автомобилем Mercedes в состоянии алкогольного опьянения, не справившись с управлением, совершил выезд на полосу встречного движения, где допустил столкновение с автомобилем КИА, а затем и с автомобилем ВАЗ.

В результате ДТП погибла женщина, управлявшая автомобилем КИА, а также ее пассажир – годовалый ребенок. Кроме того, в результате ДТП телесные повреждения получили еще один пассажир автомобиля КИА и восьмилетний пассажир автомобиля ВАЗ,
– говорится в сообщении.

Сейчас следственные действия продолжаются, правоохранители устанавливают все обстоятельства происшествия. В ближайшее время будет решен вопрос о предъявлении обвинения и избрании меры пресечения.

Следователями РФ по Республике Крым возбуждено уголовное дело в отношении сотрудника ГИБДД по факту ДТП, повлекшего гибель двух лиц по части 6 статьи 264 УК РФ (нарушение правил дорожного движения и эксплуатации транспортных средств, совершенное лицом, находящимся в состоянии опьянения, повлекшее по неосторожности смерть двух или более лиц).

Видео с места аварии с пьяным сотрудником ГИБДД

Напомним, около полуночи на 22 мая в Киеве на Северном (Московском) мосту произошла авария с участием трех автомобилей: двух Daewoo и Audi. В итоге был госпитализирован пассажир Nexia, а движение в направлении Троещины заблокировано.

Теги: Новости Украины Жертвы Новости Крыма Аварии и ДТП
Источник: 24 Канал
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