В окупованому Криму через нетверезого даїшника загинула жінка з дитиною: відео

Через п'яного даїшника, який спричинив ДТП трьох легкових автомобілів, загинула жінка з однорічною дитиною, ще четверо постраждали

Про це повідомили у прес-службі слідчого комітету РФ.

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Учасник ДТП, старший інспектор ДІБДР по місту Ялта, який керував автомобілем Mercedes в стані алкогольного сп'яніння, не впоравшись з керуванням, здійснив виїзд на смугу зустрічного руху, де допустив зіткнення з автомобілем КІА, а потім і з автомобілем ВАЗ.

В результаті ДТП загинула жінка, яка керувала автомобілем КIA, а також її пасажир – однорічна дитина. Крім того, в результаті ДТП тілесні ушкодження отримали ще один пасажир автомобіля КIA і восьмирічний пасажир автомобіля ВАЗ,

– йдеться у повідомленні.

Наразі слідчі дії тривають, правоохоронці встановлюють всі обставини події. Найближчим часом буде вирішено питання про пред'явлення обвинувачення та обрання запобіжного заходу.

Слідчими РФ по Республіці Крим порушено кримінальну справу стосовно співробітника ДІБДР по факту ДТП, що спричинило загибель двох осіб по частині 6 статті 264 КК РФ (порушення правил дорожнього руху і експлуатації транспортних засобів, вчинене особою, яка перебуває в стані сп'яніння, що призвело з необережності смерть двох або більше осіб).

Відео з місця аварії з п'яним співробітником ДІБДР

Нагадаємо, близько опівночі проти 22 травня у Києві на Північному (Московському) мосту сталася аварія за участю трьох автомобілів: двох Daewoo та одного Audi. У підсумку було госпіталізовано пасажира Nexia, а рух у напрямку Троєщини заблоковано.