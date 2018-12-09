01:04
10 дек 2018
USD
...
EUR
...
Created with Sketch.
Архив
Курси валют
USD
EUR
подробнее
Погода
      подробнее
      youtube @24
      Loading...
      google @24
      RSS ЛЕНТА
      Общий RSS
      +feedly
      Топ новости
      +feedly
      Видео новости
      +feedly
      Смотри онлайн онлайн
      рус
      ЛОМАЧЕНКО – ПЕДРАСА ПРОТЕСТЫ ВО ФРАНЦИИ ВОЕННОЕ ПОЛОЖЕНИЕ В УКРАИНЕ КОНФЛИКТ В АЗОВСКОМ МОРЕ
      Прямая трансляция на
      Последние выпуски
      Вести Кремля. Сливки. Гнев бацьки на Путина. Сказка российских СМИ об Украине
      Вєсті Кремля
      19:01, 8 декабря
      Вести. UA. Жир. Банда Ляшко. Украинский "Пороховоз"
      Вєсті.UA
      19:31, 8 декабря
      Куда коммунальщики тратят сотни миллионов гривен, или Зачем расчищать пляжи под Новый год
      ЦРУ
      09:00, 7 декабря
      Українці в очікуванні: про що мовчить Порошенко
      Підсумки дна
      19:00, 12 октября
      Вспомнить Все. Репрессивная психиатрия
      Згадати все
      00:10, 8 декабря
      Телеканал новостей 24 Новости Новости Украины
      ЛОМАЧЕНКО – ПЕДРАСА ПРОТЕСТЫ ВО ФРАНЦИИ ВОЕННОЕ ПОЛОЖЕНИЕ В УКРАИНЕ КОНФЛИКТ В АЗОВСКОМ МОРЕ

      В оккупированном Крыму ликвидировали серьезную аварию в водопроводе

      30 Читати новину українською
      В оккупированном Крыму ликвидировали серьезную аварию на водопроводе
      В оккупированном Крыму ликвидировали серьезную аварию на водопроводе / Иллюстративное фото

      В воскресенье, 9 декабря, ремонтники ликвидировали аварию на водопроводе в центре оккупированного Россией Симферополя. Сейчас они проводят промывку сети.

      Об этом сообщает "Крым.Реалии" со ссылкой на директора местного филиала "Вода Крыма" Романа Восколупова.

      "Авария устранена. Система плавно запускается, осуществляется промывка сети", – заявил он.

      Читайте также: Оккупанты оставили несколько районов Донецка без воды: подробности

      В пресс-службе "администрации Симферополя" и предприятия "Вода Крыма" пока не дают комментариев, которые подтверждают слова Восколупова.

      Представители "министерства ЖКХ Крыма" обещали восстановить подачу воды в Симферополе до ночи 9 декабря.

      Напомним, вечером 8 декабря из-за аварии на водоводе в Симферополе была прекращена подача воды на ряде улиц.

       

      Теги: Новости Украины коммунальные услуги Чрезвычайное происшествие Новости Крыма Аннексия Крыма Сімферополь
      Источник: 24 Канал
      powered by lun.ua
      Новости за 9 декабря
      Если Вы обнаружили ошибку на этой странице, выделите ее и нажмите Ctrl+Enter
      Комментарии
      Публикации
      Главные новости 9 декабря: авария в "Борисполе" и победа Ломаченко
      9 декабря , 22:22 Главные новости 9 декабря: авария в "Борисполе" и победа Ломаченко
      903
      Як Україна забезпечує себе газом, ціна за Томос та жахливі товари в "ЛНР": топ-5 блогів тижня
      9 декабря , 22:00 Як Україна забезпечує себе газом, ціна за Томос та жахливі товари в "ЛНР": топ-5 блогів тижня
      Блоги тижня 1302
      Втрачені береги: влада Одеси відбирає у містян дві третини набережної Чорного моря
      9 декабря , 21:30 Втрачені береги: влада Одеси відбирає у містян дві третини набережної Чорного моря
      Блог Соцмережі 1751
      Лучшие игры ноября 2018: Battlefield V, Fallout 76, Hitman 2
      9 декабря , 20:08 Лучшие игры ноября 2018: Battlefield V, Fallout 76, Hitman 2
      300
      Самые смешные мемы недели: кот Порошенко и Янукович-красногвардеец
      9 декабря , 20:00 Самые смешные мемы недели: кот Порошенко и Янукович-красногвардеец
      448
      Новости
      Больше новостей
      При цитировании и использовании любых материалов в Интернете открытые для поисковых систем гиперссылки
      не ниже первого абзаца на Телеканал новостей «24» - обязательные.
      Цитирование и использование материалов в оффлайн-медиа, мобильных приложениях , SmartTV возможно только с письменного согласия Телеканала новостей "24".
      Материалы с маркировкой «Реклама» публикуются на правах рекламы.
      Все права защищены. © 2005-2017, ЗАО «Телерадиокомпания" Люкс "», Телеканал новостей «24»

      Made by
      Залиште відгук