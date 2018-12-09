В оккупированном Крыму ликвидировали серьезную аварию в водопроводе

В воскресенье, 9 декабря, ремонтники ликвидировали аварию на водопроводе в центре оккупированного Россией Симферополя. Сейчас они проводят промывку сети.

Об этом сообщает "Крым.Реалии" со ссылкой на директора местного филиала "Вода Крыма" Романа Восколупова.

"Авария устранена. Система плавно запускается, осуществляется промывка сети", – заявил он.

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В пресс-службе "администрации Симферополя" и предприятия "Вода Крыма" пока не дают комментариев, которые подтверждают слова Восколупова.

Представители "министерства ЖКХ Крыма" обещали восстановить подачу воды в Симферополе до ночи 9 декабря.

Напомним, вечером 8 декабря из-за аварии на водоводе в Симферополе была прекращена подача воды на ряде улиц.