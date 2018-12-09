В окупованому Криму ліквідували серйозну аварію на водогоні

У неділю, 9 грудня, ремонтники ліквідували аварію на водогоні у центрі окупованого Росією Сімферополя. Наразі вони проводять промивку мережі.

Про це повідомляє "Крим.Реалії" з посиланням на директора місцевої філії "Вода Криму" Романа Восколупова.

"Аварію усунуто. Система плавно запускається, здійснюється промивка мережі", – заявив він.

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У прес-службі "адміністрації Сімферополя" та підприємства "Вода Криму" наразі не дають коментарів, які підтверджують слова Восколупова.

Представники "міністерства ЖКГ Криму" обіцяли відновити подачу води у Сімферополі до ночі 9 грудня.

Нагадаємо, увечері 8 грудня через аварію на водоводі в Сімферополі було припинено подачу води на низці вулиць.