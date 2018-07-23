В оккупированном Крыму назревает новая катастрофа: красноречивые фото

Улицы оккупированного Российской Федерацией Симферополя завалены большим количеством мусора, из-за чего курортному городу грозит экологическая катастрофа.

Как сообщает "Крым. Реалии", услуги по вывозу мусора в городе дорожают, а мусорных свалок становится все больше.

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Отмечается, что ситуация со сбором отходов в городе значительно осложнилась в 2017 году после того, как полигон твердых бытовых отходов в Каменке, в Симферопольском районе, был закрыт на рекультивацию.

Поэтому сейчас все отходы из Симферополя и прилегающих населенных пунктов свозят на полигон в селе Тургенево, в Белогорском районе, а это в 56 километрах от крымской столицы. Поэтому, каждый раз мусоровозы проезжают более 100 километров (туда и обратно).

Как отмечает издание, это и усложнило санитарную ситуацию в оккупированном Симферополе, ведь на улицах постоянно появляются новые свалки, а городские контейнеры заваливают строительным мусором.

Кроме того, такая ситуация не устраивает и крымских чиновников-оккупантов, однако пока они никак существенно не влияют на ситуацию.

Оккупированный Симферополь на грани катастрофы из-за мусора



Свалки в оккупированном Симферополе



В оккупированном Крыму назревает экологическая катастрофа из-за мусора

Оккупированный Симферополь заваливают мусором

Напомним, ранее в сети показали красноречивые фото из городов оккупированного Крыма. В частности, на снимках показаны горы мусора, разбросанные прямо посреди улиц в Коктебеле, Алуште, Судаке, Ялте и Симферополе.