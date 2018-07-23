В окупованому Криму виникла нова катастрофа: промовисті фото

Вулиці окупованого Російською Федерацією Сімферополя завалені великою кількістю сміття, через що курортному місту загрожує екологічна катастрофа.

Як повідомляє "Крим.Реалії", послуги з вивезення сміття у місті дорожчають, а сміттєвих звалищ стає дедалі більше.

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Зазначається, що ситуація зі збором відходів у місті значно ускладнилася у 2017 році після того, як полігон твердих побутових відходів у Кам'янці, що в Сімферопольському районі, був закритий на рекультивацію.

Тож зараз всі відходи із Сімферополя та прилеглих населених пунктів звозять на полігон у селі Тургенєве, що в Білогірському районі, а це за 56 кілометрів від кримської столиці. Тому, кожен раз сміттєвози проїжджають понад 100 кілометрів (туди і назад).

Як зазначає видання, це і ускладнило санітарну ситуацію в окупованому Сімферополі, адже на вулицях постійно з'являються нові звалища, а міські контейнери завалюють будівельним сміттям.

Окрім того, така ситуація не влаштовує і кримських чиновників-окупантів, проте наразі вони ніяк суттєво не впливають на ситуацію.



Окупований Сімферополь на межі катастрофи через сміття



Сміттєзвалища в окупованому Сімферополі



В окупованому Криму назріває екологічна катастрофа через сміття



Окупований Сімферополь завалюють сміттям

Нагадаємо, раніше у мережі показали промовисті фото з міст окупованого Криму. Зокрема, на знімках показані гори сміття, що розкидані просто посеред вулиць в Коктебелі, Алушті, Судаку, Ялті і Сімферополі.