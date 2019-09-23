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      В оккупированном Крыму открыли международный кинофестиваль: кто посетил

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      Никита Михалков
      Никита Михалков / mkult.rk.gov.ru

      Друг Владимира Путина — режиссер Никита Михалков — открыл в Ялте кинофестиваль "Евразийский мост". Такое мероприятие оккупационная власть устраивает на полуострове уже в четвертый раз.

      Ведущими фестиваля были российские актеры Жанна Эппле и Марат Башаров, сообщает "Крым. Реалии".

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      Церемонию открытия "Евразийского моста" посетили подконтрольный России "глава Крыма" Сергей Аксенов, глава "Минкульта Крыма" Арина Новосельская, член Совета Федерации России из Крыма Ольга Ковитиди и другие.

      Кроме того, на фестиваль приехали российский кинематографист Виктор Мережко и актеры Александр Петров, Кристина Асмус, Ольга Кабо и Кирилл Плетнев.

      Євразійський міст в окупованому Криму
      Гости кинофестиваля в оккупированном Крыму

      Отметим, что идея создания такого мероприятия принадлежит российскому режиссеру Никите Михалкову. В 2014 году он выступил с предложением учредить ежегодный фестиваль кино, который бы организовывали в Крыму "для возрождения и популяризации крымского кинематографа в евразийском пространстве".

      В 2019 году на "Евразийском мосту" ждут и представителей стран Евросоюза, ведь включили их в состав жюри. В частности – кинематографистов из Франции, Южной Кореи, Болгарии и Испании.

      Украинские же власти неоднократно предостерегали иностранцев от незаконного въезда на территорию аннексированного Крыма. Ведь такие гастроли сопровождаются полным запретом въезда на материковую Украину.

      К слову, накануне в Москве попытались сорвать спектакль о войне на Донбассе. Так называемые активисты группы SERB забросали зрителей "стаканчиками с фекалиями".

      blog_ava
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      Теги: Новости России Украина – Россия Новости Украины LifeStyle Кино Новости Крыма Аннексия Крыма
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