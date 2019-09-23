13:45
23 вер 2019
USD
...
EUR
...
Created with Sketch.
Архів
Курси валют
USD
EUR
детальніше
Погода
      детальніше
      youtube @24
      Loading...
      google @24
      RSS СТРІЧКА
      Загальний RSS
      +feedly
      Топ новини
      +feedly
      Відео новини
      +feedly
      ДТП НА ЖИТОМИРЩИНІ НОРМАНДСЬКИЙ ФОРМАТ ГАЗОВИЙ КОНФЛІКТ
      Пряма трансляція на
      Останні випуски
      Вєсті Кремля. Слівкі: Доля шамана-спасителя. Ізраїль має остерігатися Путіна
      Вєсті Кремля
      18:17, 21 вересня
      Вєсті.UA. Жир: Ручні тваринки у "Слузі народу"? Чорна смуга Гонтаревої
      Вєсті.UA
      18:08, 21 вересня
      Найнахабніша банда "чорних реєстраторів" в Україні: хто вони
      ЦРУ
      09:00, 20 вересня
      Піар на газі "зайнятий", або Чому Порошенко рятує листонош у прямому ефірі
      Підсумки дна
      14:00, 18 грудня 2018
      Згадати Все: Від культу до перегонів на лафетах
      Згадати все
      00:57, 25 липня
      Телеканал новин 24 Новини Новини України
      ДТП НА ЖИТОМИРЩИНІ НОРМАНДСЬКИЙ ФОРМАТ ГАЗОВИЙ КОНФЛІКТ

      В окупованому Криму відкрили міжнародний кінофестиваль: хто відвідав

      986 Читать новость на русском
      Микита Михалков
      Микита Михалков / mkult.rk.gov.ru

      Друг Володимира Путіна — режисер Микита Михалков – відкрив у Ялті кінофестиваль "Євразійський міст". Такий захід окупаційна влада влаштовує на півострові вже вчетверте.

      Ведучими фестивалю були російські актори Жанна Еппле та Марат Башаров, повідомляє "Крим. Реалії".

      Читайте також: У Криму випав перший сніг – "холодне" відео з високогір’я

      На церемонію відкриття "Євразійського мосту" завітали підконтрольний Росії "глава Криму" Сергій Аксьонов, глава "Мінкульту Криму" Аріна Новосельська, член Ради Федерації Росії з Криму Ольга Ковітіді та інші.

      Крім того, на фестиваль приїхали російський кінематографіст Віктор Мережко та актори Олександр Петров, Христина Асмус, Ольга Кабо й Кирило Плетньов.

      Євразійський міст в окупованому Криму
      Гості кінофестивалю в окупованому Криму

      Зазначимо, що ідея створення такого заходу належить російському режисеру Микиті Михалкову. У 2014 році він виступив з пропозицією заснувати щорічний фестиваль кіно у Криму "для відродження і популяризації кримського кінематографа в євразійському просторі".

      У 2019 році на "Євразійському мості" чекають і представників країн Євросоюзу, адже включили їх до складу журі. Зокрема – кінематографістів із Франції, Південної Кореї, Болгарії та Іспанії.

      Українська ж влада неодноразово застерігала іноземців від незаконного в'їзду на територію анексованого Криму. Адже такі гастролі супроводжуються повною забороною в'їзду на материкову Україну.

      До слова, напередодні у Москві спробували зірвати виставу про війну на Донбасі. Так звані активісти групи SERB закидали глядачів "стаканчиками з фекаліями".

      blog_ava
      У ДТП на одеській трасі загинули 9 осіб: усе, що відомо наразі
      сьогодні
      26141
      Теги: Новини України LifeStyle Анексія Криму Новини Криму Кіно Україна – Росія Новини Росії
      Коментарі
      powered by lun.ua
      Новини за сьогодні
      Якщо Ви виявили помилку на цій сторінці, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter
      Коментарі
      Публікації
      Ердоган та його вороги, або Сумне майбутнє президента Туреччини
      сьогодні , 12:00 Ердоган та його вороги, або Сумне майбутнє президента Туреччини
      Борис Немировський 875
      Реставрація від Укрзалізниці: коли українці будуть їздити у нових вагонах
      сьогодні , 11:00 Реставрація від Укрзалізниці: коли українці будуть їздити у нових вагонах
      Тетяна Мартинюк 547
      Mitsubishi Outlander: відтепер 7-місний
      19 вересня , 09:30 Mitsubishi Outlander: відтепер 7-місний
      12
      Газові контракти з Росією: що на кону
      сьогодні , 10:01 Газові контракти з Росією: що на кону
      Наталя Ромашова 4458
      Досить рятувати Путіна, – Гаррі Каспаров для The Washington Post
      сьогодні , 08:50 Досить рятувати Путіна, – Гаррі Каспаров для The Washington Post
      Світові Медіа 3273
      Новини
      Більше новин

      Читай новини навіть без інтернету

      Завантажити

      Читай новини навіть без інтернету

      Залиште відгук