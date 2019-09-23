В окупованому Криму відкрили міжнародний кінофестиваль: хто відвідав

Друг Володимира Путіна — режисер Микита Михалков – відкрив у Ялті кінофестиваль "Євразійський міст". Такий захід окупаційна влада влаштовує на півострові вже вчетверте.

Ведучими фестивалю були російські актори Жанна Еппле та Марат Башаров, повідомляє "Крим. Реалії".

Читайте також: У Криму випав перший сніг – "холодне" відео з високогір’я

На церемонію відкриття "Євразійського мосту" завітали підконтрольний Росії "глава Криму" Сергій Аксьонов, глава "Мінкульту Криму" Аріна Новосельська, член Ради Федерації Росії з Криму Ольга Ковітіді та інші.

Крім того, на фестиваль приїхали російський кінематографіст Віктор Мережко та актори Олександр Петров, Христина Асмус, Ольга Кабо й Кирило Плетньов.



Гості кінофестивалю в окупованому Криму

Зазначимо, що ідея створення такого заходу належить російському режисеру Микиті Михалкову. У 2014 році він виступив з пропозицією заснувати щорічний фестиваль кіно у Криму "для відродження і популяризації кримського кінематографа в євразійському просторі".

У 2019 році на "Євразійському мості" чекають і представників країн Євросоюзу, адже включили їх до складу журі. Зокрема – кінематографістів із Франції, Південної Кореї, Болгарії та Іспанії.

Українська ж влада неодноразово застерігала іноземців від незаконного в'їзду на територію анексованого Криму. Адже такі гастролі супроводжуються повною забороною в'їзду на материкову Україну.

До слова, напередодні у Москві спробували зірвати виставу про війну на Донбасі. Так звані активісти групи SERB закидали глядачів "стаканчиками з фекаліями".