В оккупированном Крыму произошел масштабный обвал на трассе: фото и видео
На юге оккупированного Россией Крыма на трассе Ялта – Севастополь в районе бухты Ласпи произошел обвал грунта и камней со склона горы.
Об этом сообщает "Крым. Реалии" со ссылкой на так называемую пресс-службу оккупационного правительства Севастополя.
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Из-за обвала каменей весом около трех тонн возникли серьезные проблемы с автомобильным движением по дороге.
По предварительным данным жертв и пострадавших нет. До устранения последствий, на участке реверсивное движение по одной полосе,
– уточнили оккупанты.
На участок, где произошел обвал, стянули аварийные службы, управление МЧС по Крыму и ГАИ.
Очевидцы также публикуют в социальных сетях видео инцидента. Как видно на фото, обломки горной породы, лежащие на дороге, могли объехать только легковые автомобили.
В оккупированном Крыму произошел обвал горных пород на трассу
На трассе Ялта – Севастополь произошел обвал горных пород
Обвал на трассе в оккупированном Крыму
В оккупированном Крыму произошел масштабный обвал на трассе
Обвал на трассе в оккупированном Крыму