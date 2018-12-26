В оккупированном Крыму произошел масштабный обвал на трассе: фото и видео

На юге оккупированного Россией Крыма на трассе Ялта – Севастополь в районе бухты Ласпи произошел обвал грунта и камней со склона горы.

Об этом сообщает "Крым. Реалии" со ссылкой на так называемую пресс-службу оккупационного правительства Севастополя.

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Из-за обвала каменей весом около трех тонн возникли серьезные проблемы с автомобильным движением по дороге.

По предварительным данным жертв и пострадавших нет. До устранения последствий, на участке реверсивное движение по одной полосе,

– уточнили оккупанты.

На участок, где произошел обвал, стянули аварийные службы, управление МЧС по Крыму и ГАИ.

Очевидцы также публикуют в социальных сетях видео инцидента. Как видно на фото, обломки горной породы, лежащие на дороге, могли объехать только легковые автомобили.



В оккупированном Крыму произошел обвал горных пород на трассу



На трассе Ялта – Севастополь произошел обвал горных пород



Обвал на трассе в оккупированном Крыму



В оккупированном Крыму произошел масштабный обвал на трассе