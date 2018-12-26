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      В оккупированном Крыму произошел масштабный обвал на трассе: фото и видео

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      В оккупированном Крыму произошел обвал на трассе Ялта – Севастополь
      В оккупированном Крыму произошел обвал на трассе Ялта – Севастополь / ru.krymr.com

      На юге оккупированного Россией Крыма на трассе Ялта – Севастополь в районе бухты Ласпи произошел обвал грунта и камней со склона горы.

      Об этом сообщает "Крым. Реалии" со ссылкой на так называемую пресс-службу оккупационного правительства Севастополя.

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      Из-за обвала каменей весом около трех тонн возникли серьезные проблемы с автомобильным движением по дороге.

      По предварительным данным жертв и пострадавших нет. До устранения последствий, на участке реверсивное движение по одной полосе,
      – уточнили оккупанты.

      На участок, где произошел обвал, стянули аварийные службы, управление МЧС по Крыму и ГАИ.

      Очевидцы также публикуют в социальных сетях видео инцидента. Как видно на фото, обломки горной породы, лежащие на дороге, могли объехать только легковые автомобили.


      В оккупированном Крыму произошел обвал горных пород на трассу


      На трассе Ялта – Севастополь произошел обвал горных пород


      Обвал на трассе в оккупированном Крыму


      В оккупированном Крыму произошел масштабный обвал на трассе


      Обвал на трассе в оккупированном Крыму

       

       

      Теги: Новости Крыма Аннексия Крыма Новости Украины Аварии и ДТП Чрезвычайное происшествие
      Источник: 24 Канал
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