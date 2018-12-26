В окупованому Криму стався масштабний обвал на трасі: фото і відео
На півдні окупованого Росією Криму на трасі Ялта – Севастополь у районі бухти Ласпі стався обвал ґрунту і каменів зі схилу гори.
Про це повідомляє "Крим. Реалії" з посиланням на так звану прес-службу окупаційного уряду Севастополя.
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Через обвал тритонних каменей виникли серйозні проблеми з автомобільним рухом дорогою.
За попередніми даними жертв і постраждалих немає. До усунення наслідків, на ділянці реверсивний рух по одній смузі,
– уточнили окупанти.
На ділянку, де стався обвал, стягнули аварійні служби, управління МНС по Криму і ДАІ.
Очевидці також публікують у соціальних мережах відео інциденту. Як видно на фото, уламки гірських порід, що лежать на дорозі, могли об'їхати тільки легкові автомобілі.
В окупованому Криму стався обвал гірських порід на трасу
На трасі Ялта – Севастополь стався обвал гірських порід
Обвал на трасі в окупованому Криму
В окупованому Криму стався масштабний обвал на трасі
Обвал на трасі в окупованому Криму