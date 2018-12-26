В окупованому Криму стався масштабний обвал на трасі: фото і відео

На півдні окупованого Росією Криму на трасі Ялта – Севастополь у районі бухти Ласпі стався обвал ґрунту і каменів зі схилу гори.

Про це повідомляє "Крим. Реалії" з посиланням на так звану прес-службу окупаційного уряду Севастополя.

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Через обвал тритонних каменей виникли серйозні проблеми з автомобільним рухом дорогою.

За попередніми даними жертв і постраждалих немає. До усунення наслідків, на ділянці реверсивний рух по одній смузі,

– уточнили окупанти.

На ділянку, де стався обвал, стягнули аварійні служби, управління МНС по Криму і ДАІ.

Очевидці також публікують у соціальних мережах відео інциденту. Як видно на фото, уламки гірських порід, що лежать на дорозі, могли об'їхати тільки легкові автомобілі.



В окупованому Криму стався обвал гірських порід на трасу



На трасі Ялта – Севастополь стався обвал гірських порід



Обвал на трасі в окупованому Криму



В окупованому Криму стався масштабний обвал на трасі