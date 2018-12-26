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      В окупованому Криму стався масштабний обвал на трасі: фото і відео

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      В окупованому Криму стався обвал на трасі Ялта – Севастополь
      В окупованому Криму стався обвал на трасі Ялта – Севастополь / ru.krymr.com

      На півдні окупованого Росією Криму на трасі Ялта – Севастополь у районі бухти Ласпі стався обвал ґрунту і каменів зі схилу гори.

      Про це повідомляє "Крим. Реалії" з посиланням на так звану прес-службу окупаційного уряду Севастополя.

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      Через обвал тритонних каменей виникли серйозні проблеми з автомобільним рухом дорогою.

      За попередніми даними жертв і постраждалих немає. До усунення наслідків, на ділянці реверсивний рух по одній смузі,
      – уточнили окупанти.

      На ділянку, де стався обвал, стягнули аварійні служби, управління МНС по Криму і ДАІ. 

      Очевидці також публікують у соціальних мережах відео інциденту. Як видно на фото, уламки гірських порід, що лежать на дорозі, могли об'їхати тільки легкові автомобілі.


      В окупованому Криму стався обвал гірських порід на трасу


      На трасі Ялта       Севастополь стався обвал гірських порід


      Обвал на трасі в окупованому Криму


      В окупованому Криму стався масштабний обвал на трасі


      Обвал на трасі в окупованому Криму

       

       

      Теги: Новини України Аварії та ДТП Надзвичайні ситуації Новини Криму Анексія Криму
      Джерело: 24 Канал
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