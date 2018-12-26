В порту окупованої Керчі затонув російський буксир: відома причина

В окупованому Російською Федерацією Криму під час шторму затонув буксир, що зайшов в порт Керчі через негоду.

Про це повідомив гендиректор підприємства "Кримські морські порти" Олексій Волков, передає ТАСС.

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Прямо біля причалу буксир – не наш, сторонньої організації – затонув під час шторму,

– сказав він.

За словами Волкова, коли почала негода, буксир зайшов у порт окупованої Керчі, що розташований на березі Керченської протоки Азовського моря.

Екіпаж судна не постраждав, а всі моряки перебувають на березі.

Підійти до потопаючого судна було неможливим через сильний вітер і хвилі заввишки до трьох метрів і в підсумку буксир повністю затонув.

Наразі в порту вживають заходів, аби не допустити серйозних наслідків інциденту, зокрема шкоди навколишньому середовищу.

Нагадаємо, 23 грудня окупанти перекрили Керченську протоку через несприятливі погодні умови. У черзі на прохід через неї у Маріуполь чекали 5 суден, серед яких одне під прапором ЄС.