В порту оккупированной Керчи затонул российский буксир: известна причина

В оккупированном Российской Федерацией Крыму во время шторма затонул буксир, который зашел в порт Керчи из-за непогоды.

Об этом сообщил гендиректор предприятия "Крымские морские порты" Алексей Волков, передает ТАСС.

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Прямо у причала буксир – не наш, посторонней организации – затонул во время шторма,

– сказал он.

По словам Волкова, когда началась непогода, буксир зашел в порт оккупированной Керчи, расположен на берегу Керченского пролива Азовского моря.

Экипаж судна не пострадал, а все моряки находятся на берегу.

Подойти к тонущему судну было невозможно из-за сильного ветра и волны высотой до трех метров и в итоге буксир полностью затонул.

Сейчас в порту принимают меры, чтобы не допустить серьезных последствий инцидента, в том числе ущерба окружающей среде.

Напомним, 23 декабря оккупанты перекрыли Керченский пролив из-за неблагоприятных погодных условий. В очереди на проход через него в Мариуполь ожидали 5 судов, среди которых одно под флагом ЕС.