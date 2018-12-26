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      В порту оккупированной Керчи затонул российский буксир: известна причина

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      Возле оккупированной Керчи затонул буксир
      Возле оккупированной Керчи затонул буксир / Фото из открытых источников

      В оккупированном Российской Федерацией Крыму во время шторма затонул буксир, который зашел в порт Керчи из-за непогоды.

      Об этом сообщил гендиректор предприятия "Крымские морские порты" Алексей Волков, передает ТАСС.

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      Прямо у причала буксир – не наш, посторонней организации – затонул во время шторма,
      – сказал он.

      По словам Волкова, когда началась непогода, буксир зашел в порт оккупированной Керчи, расположен на берегу Керченского пролива Азовского моря.

      Экипаж судна не пострадал, а все моряки находятся на берегу.

      Подойти к тонущему судну было невозможно из-за сильного ветра и волны высотой до трех метров и в итоге буксир полностью затонул.

      Сейчас в порту принимают меры, чтобы не допустить серьезных последствий инцидента, в том числе ущерба окружающей среде.

      Напомним, 23 декабря оккупанты перекрыли Керченский пролив из-за неблагоприятных погодных условий. В очереди на проход через него в Мариуполь ожидали 5 судов, среди которых одно под флагом ЕС.

      Теги: Новости России Новости Украины Водный транспорт Непогода в Украине Керчь
      Источник: 24 Канал
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